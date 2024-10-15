Без "давайте": як правильно українською звернутися з проханням

Дуже важливо вимовляти прохання з ввічливістю та повагою

Багато українців, як і раніше, використовують кальки з російської мови, що впливає на чистоту та точність їхньої мови. Це особливо помітно при вираженні прохань чи закликів, де некоректні конструкції можуть ускладнювати розуміння чи звучати неправильно.

Про те, як правильно та грамотно звертатися до людини з проханням чи побажанням, розповіла викладач, автор навчальних матеріалів на платформі Є-мова Оксана Гордійчук. Ці правила слід запам’ятати.

Як правильно українською висловити прохання

За словами викладача, в українській мові при висловленні наказу, прохання чи побажання використовується наказовий спосіб дієслова. Але краще обходитися без слова "давайте", замість фрази "давайте зробимо це разом" використовуйте "зробімо це разом" або замість "давайте обговоримо цю проблему" — "обговоримо цю проблему".

Також викладач зазначила, що не варто використовувати фразу "пішли додому", замість неї краще сказати: "ходімо додому". Варто також пам’ятати, що ввічливість та повага – основа будь-яких прохань. Не забувайте дякувати людині за допомогу та увагу до ваших прохань чи побажань.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що відомий вчитель та мовознавець Олександр Авраменко розповів, як правильно говорити про час в українській мові та як потрібно відповідати на запитання "Котра година?". Він зазначив, що багато українців, відповідаючи на це питання, використовують конструкцію з приводом "без" — наприклад, "без двадцяти чотири". Проте робити так неправильно.