"Все рівно" – это калька: 5 правильных способов сказать на украинском, что вам безразлично

Почему не стоит использовать это выражение

В повседневном общении мы часто сталкиваемся с ситуациями, когда хотим выразить свое безразличие к чему-то. Многие используют для этого выражение "все рівно".

Но правильно ли это с точки зрения украинского языка? "Телеграф" выяснил, какие альтернативы предлагает украинский язык для выражения безразличия.

Почему "все рівно" — это неправильно?

Ольга Багний, автор и ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек", объясняет, что конструкция "все рівно" является калькой с русского языка. Следовательно, она не соответствует нормам украинского языка.

Какие альтернативы существуют

Вместо "все рівно" лучше использовать следующие варианты:

Все одно, Байдуже, Однаково, Однаковісінько, Так чи так.

Эти слова и выражения полностью передают значение безразличия и являются исконно украинскими.

Почему важно употреблять правильные формулировки

Использование правильных языковых конструкций не только обогащает нашу речь, но и помогает сохранить чистоту украинского языка. Следовательно, в следующий раз, когда вы захотите выразить свое безразличие, замените "все рівно" на "все одно" или другой из предложенных вариантов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как заменить украинское выражение "в том числе". Это проще, чем вы думали.