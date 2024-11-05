"Держати слово" – это калька: как правильно сказать об исполнении обещаний на украинском

Почему неправильно говорить "держать слово"

В повседневном общении часто можно услышать словосочетание "держати слово", когда речь идет об исполнении обещания. Однако такая фраза некорректна — это калька русского фразеологизма "держать слово". Важно понимать: держать можно вазу, книгу или зонтик, но не слово или обещание.

"Телеграф" напоминает, что слово "держати" касается физических предметов, тогда как обещания требуют другого подхода. Вместо кальки "держать слово" следует использовать правильное украинское выражение "дотримувати слова" или "додержувати слова".

Значение и употребление

Эти слова означают "точно, без отклонений выполнять, совершать что-либо обещанное, упомянутое или нужное". Они полные синонимами и могут взаимозаменяться в большинстве контекстов.

Оба слова – "додержувати" и "дотримувати" – являются правильными вариантами. Выбор между ними часто зависит от личных предпочтений говорящего и стилистических особенностей текста. Главное избегать калькирования с русскому языку и использовать оригинальные украинские соответствия.

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