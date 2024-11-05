"Тримати слово" – це калька: як правильно сказати про виконання обіцянок українською

Чому неправильно говорити "тримати слово"

У повсякденному спілкуванні часто можна почути словосполучення "тримати слово", коли мова йде про виконання обіцянки. Проте така фраза є некоректною — це калька з російського фразеологізму "держать слово". Важливо розуміти: тримати можна вазу, книгу чи парасольку, але не слово чи обіцянку.

"Телеграф" нагадує, що слово "тримати" стосується фізичних предметів, тоді як обіцянки потребують іншого підходу. Замість кальки "тримати слово" варто використовувати правильний український вираз "дотримувати слова" або "додержувати слова".

Значення та вживання

Ці слова означають "точно, без відхилень виконувати, здійснювати що-небудь обіцяне, згадане або потрібне". Вони є повними синонімами та можуть взаємозамінюватись у більшості контекстів.

Обидва слова – "дотримувати" та "додержувати" – є правильними варіантами. Вибір між ними часто залежить від особистих вподобань мовця та стилістичних особливостей тексту. Головне – уникати калькування з російської мови та використовувати питомі українські відповідники.

Раніше "Телеграф" розповідав, як говорити українською про вживання тютюну. Більшість не можуть обрати між курити і палити цигарки.