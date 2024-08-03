Забудьте слово "зарядка": как правильно назвать упражнения на украинском
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Многие продолжают использовать русское слово, когда в украинском языке есть отличная альтернатива
С каждым днем украинский язык становится все популярнее, и все больше людей интересуются его тонкостями и нюансами. Но до сих пор для некоторых является сюрпризом, что утренние спортивные упражнения не стоит называть "зарядкою" на украинском языке.
"Зарядкой" в русском языке называют комплекс гимнастических упражнений, выполняемых с целью оздоровления организма. Но в украинском языке "зарядка", — синоним слова "заряджання". А утренние упражнения корректно называть словом "руханка", от слова "рух".
Вот примеры из СМИ и литературы, как слово "руханка" используется в предложении:
- "Як я маю зайвий час, читаю радо, графине". "І добре робите, мій пане, сказав доктор. – Філософія – це гімнастика мозку, руханка, як тепер говорять.
- То Наталка прала на річці. Запнута кулинкою, орудувала на сонці над водою, як вправний спортсмен на вранішній руханці.
- Чергуйте періоди навчання та відпочинку. Прогулянки на свіжому повітрі, руханка під час перерв стануть помічниками для відпочинку тіла і психіки.
- У День молоді в Україні відбулася масова Руханка — фізична зарядка за участю звичайних українців.
- Зараз діти почали називати руханку — рухАнка, з наголосом на "а". Це смішно та круто водночас — у руханок з’явилася індивідуальність.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему на украинском языке неправильно говорить "вільна вакансія".