Забудьте слово "зарядка": как правильно назвать упражнения на украинском

Многие продолжают использовать русское слово, когда в украинском языке есть отличная альтернатива

С каждым днем украинский язык становится все популярнее, и все больше людей интересуются его тонкостями и нюансами. Но до сих пор для некоторых является сюрпризом, что утренние спортивные упражнения не стоит называть "зарядкою" на украинском языке.

"Зарядкой" в русском языке называют комплекс гимнастических упражнений, выполняемых с целью оздоровления организма. Но в украинском языке "зарядка", — синоним слова "заряджання". А утренние упражнения корректно называть словом "руханка", от слова "рух".

Вот примеры из СМИ и литературы, как слово "руханка" используется в предложении:

"Як я маю зайвий час, читаю радо, графине". "І добре робите, мій пане, сказав доктор. – Філософія – це гімнастика мозку, руханка, як тепер говорять.

То Наталка прала на річці. Запнута кулинкою, орудувала на сонці над водою, як вправний спортсмен на вранішній руханці.

Чергуйте періоди навчання та відпочинку. Прогулянки на свіжому повітрі, руханка під час перерв стануть помічниками для відпочинку тіла і психіки.

У День молоді в Україні відбулася масова Руханка — фізична зарядка за участю звичайних українців.

Зараз діти почали називати руханку — рухАнка, з наголосом на "а". Це смішно та круто водночас — у руханок з’явилася індивідуальність.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему на украинском языке неправильно говорить "вільна вакансія".