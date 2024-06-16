Забудьте про слово "лайфхак": как красиво заменить его на украинском
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Собрали целых 11 интересных украинских вариантов на замену
С каждым днем украинский язык становится все популярнее, и вместе с тем растет интерес к его тонкостям и нюансам, а также к малоизвестным аутентичным словечкам.
К примеру, часто в речи можно услышать слово "лайфхак", который является прямым заимствованием с английского языка ("life hack" значит "хитрость, которая упрощает жизнь"). Однако есть и украинские слова, которые можно использовать для обозначения этого понятия. О них "Телеграф" расскажет ниже.
Заметим, что хотя слова "лайфхак" нет в современных словарях украинского языка, оно широко используется в быту, и в сети есть миллионы страниц, посвященных различным уловкам.
На портале "Словотвір" украинцы предложили сразу ряд аналогичных украинских слов:
- хитрик;
- лазівка;
- корисняк;
- кмітлинка;
- зарада;
- життєхитрик, життєкряк (прямые переводы с сохранением изначальной конструкции);
- викрутас;
- викрутень;
- життівка;
- хитрунець.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какое древнее забытое украинское слово есть на замену заимствованному слову "дедлайн".