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Забудьте про слово "лайфхак": как красиво заменить его на украинском

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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"Лайфхак", — английское слово. А знаете ли, как оно будет на украинском?
"Лайфхак", — английское слово. А знаете ли, как оно будет на украинском?. Фото Сгенерировано ИИ (Телеграф)

Собрали целых 11 интересных украинских вариантов на замену

С каждым днем украинский язык становится все популярнее, и вместе с тем растет интерес к его тонкостям и нюансам, а также к малоизвестным аутентичным словечкам.

К примеру, часто в речи можно услышать слово "лайфхак", который является прямым заимствованием с английского языка ("life hack" значит "хитрость, которая упрощает жизнь"). Однако есть и украинские слова, которые можно использовать для обозначения этого понятия. О них "Телеграф" расскажет ниже.

Заметим, что хотя слова "лайфхак" нет в современных словарях украинского языка, оно широко используется в быту, и в сети есть миллионы страниц, посвященных различным уловкам.

На портале "Словотвір" украинцы предложили сразу ряд аналогичных украинских слов:

  • хитрик;
  • лазівка;
  • корисняк;
  • кмітлинка;
  • зарада;
  • життєхитрик, життєкряк (прямые переводы с сохранением изначальной конструкции);
  • викрутас;
  • викрутень;
  • життівка;
  • хитрунець.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какое древнее забытое украинское слово есть на замену заимствованному слову "дедлайн".

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#Украинский язык #Лайфхак