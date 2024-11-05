Как правильно сказать "совесть" на украинском: есть несколько оригинальных слов, чтобы избежать кальки

Основные синонимы слова "совесть", их значение и контекст использования

Когда мы говорим о внутреннем голосе, побуждающем нас к правильным поступкам, обычно речь идет о понятии, которое на русском называют "совесть". В украинском языке есть несколько точных ответчиков для этого слова.

Они не только подчеркивают важность нравственных норм в повседневной жизни. Да и глубоко укоренены в культуре и литературе Украины. "Телеграф" советует запомнить их.

Основной аналог: сумління

Наиболее точным и распространенным переводом термина "совесть" на украинский является "сумління". Это слово глубоко укоренено в украинской культуре и литературе, ведь оно лучше отражает понятие нравственности, ответственности и этических принципов.

Например:

"Він не зміг вчинити так, як хотів, через сумління."

"Її сумління не дозволяло їй обманювати."

Другие варианты

Украинский язык настолько богат, что для выражения значения "совесть" можно найти и другие меткие слова:

честність – это термин, касающийся правдивости и отсутствия обмана в поведении человека. Хотя это слово не является полной заменой "совести", честность является важной частью нравственного поведения: "Він завжди діє чесно і відкрито."

– это термин, касающийся правдивости и отсутствия обмана в поведении человека. Хотя это слово не является полной заменой "совести", честность является важной частью нравственного поведения: "Він завжди діє чесно і відкрито." порядність — подчеркивает моральные качества личности, ее способность действовать правильно даже в сложных ситуациях: "Його порядність ніколи не підводила."

— подчеркивает моральные качества личности, ее способность действовать правильно даже в сложных ситуациях: "Його порядність ніколи не підводила." доброчесність – хотя это слово используется реже, оно также означает нравственную чистоту и праведность, руководствуясь высшими ценностями: "Його доброчесність ніколи не викликала сумнівів".

Итак, ища украинское соответствие к слову "совесть", лучшим выбором будет "сумління". Это слово имеет глубокое значение и точно отражает внутреннее чувство ответственности и нравственного долга. Используйте его в своей речи, обогащая свой язык и поддерживая наше культурное достояние.

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