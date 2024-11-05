Як правильно сказати "совєсть" українською: є кілька оригінальних слів, щоб уникнути кальки

Основні синоніми слова "совєсть", їх значення та контекст використання

Коли ми говоримо про внутрішній голос, який спонукає нас до правильних вчинків, зазвичай йдеться про поняття, яке російською називають"совесть". В українській мові є кілька точних відповідників для цього слова.

Вони не лише підкреслюють важливість етичних норм у повсякденному житті. А й глибоко вкорінені в культурі та літературі України. "Телеграф" радить запам'ятати їх.

Основний аналог: сумління

Найбільш точним і поширеним перекладом терміна "совість" на українську є "сумління". Це слово глибоко вкорінене в українській культурі та літературі, адже воно найкраще відображає поняття моральності, відповідальності та етичних принципів.

Наприклад:

"Він не зміг вчинити так, як хотів, через сумління."

"Її сумління не дозволяло їй обманювати."

Інші варіанти

Українська мова настільки багата, що для вираження значення "совість" можна знайти й інші влучні слова:

чесність — це термін, що стосується правдивості та відсутності обману в поведінці людини. Хоча це слово не є повною заміною "совісті", чесність є важливою частиною моральної поведінки: "Він завжди діє чесно і відкрито."

— це термін, що стосується правдивості та відсутності обману в поведінці людини. Хоча це слово не є повною заміною "совісті", чесність є важливою частиною моральної поведінки: "Він завжди діє чесно і відкрито." порядність — підкреслює моральні якості особи, її здатність діяти правильно навіть у складних ситуаціях: "Його порядність ніколи не підводила."

— підкреслює моральні якості особи, її здатність діяти правильно навіть у складних ситуаціях: "Його порядність ніколи не підводила." доброчесність — хоча це слово використовується рідше, воно також означає моральну чистоту та праведність, керуючись вищими цінностями: "Його доброчесність ніколи не викликала сумнівів."

Отже, шукаючи український відповідник до слова "совість", найкращим вибором буде "сумління". Це слово має глибоке значення і точно відображає внутрішнє відчуття відповідальності та морального обов'язку. Використовуйте його у своєму мовленні, збагачуючи свою мову та підтримуючи наше культурне надбання.

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