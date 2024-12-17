Хватит говорить "пока". Как правильно прощаться на украинском

Есть большое количество других вариантов фраз и слов

В украинском языке огромное количество синонимов, которыми можно заменить банальное "пока/бувай". Существует как минимум девять фраз и слов, которые уместно будет использовать при прощании с человеком.

"Телеграф" рассказывает, что лучше сказать в этом случае. При этом важно уточнить, что нужный вариант будет зависеть от ситуации, в которой вы прощаетесь.

Языковеды делят прощание в украинском языке на два типа — когда вы с этим человеком еще увидитесь или свяжетесь в ближайшее время и когда разлука будет долгой.

Как прощаться с человеком, если вы скоро увидитесь:

"До побачення! / Побачимося!";

"До зустрічі! / Зустрінемося!";

"До зв’язку! / Зв’яжемося!";

"До завтра/вечора/вівторка/вихідних!";

"Спишемося! / Зідзвонимося!".

Как прощаться надолго:

"Хай/нехай щастить!";

"Усього найкращого!";

"Бувайте здорові!";

"Щасливо!".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как правильно пожелать здоровья человеку на украинском языке, когда тот чихнул. Украинцы используют два варианта: "Будь здоров" или "Будь здоровий". Однако из них на самом деле правильный только один.