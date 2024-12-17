Укр

Хватит говорить "пока". Как правильно прощаться на украинском

Автор
Анастасия Мокрик
Дата публикации
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Автор
Как правильно прощаться в украинском языке Новость обновлена 17 декабря 2024, 08:54
Как правильно прощаться в украинском языке. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Есть большое количество других вариантов фраз и слов

В украинском языке огромное количество синонимов, которыми можно заменить банальное "пока/бувай". Существует как минимум девять фраз и слов, которые уместно будет использовать при прощании с человеком.

"Телеграф" рассказывает, что лучше сказать в этом случае. При этом важно уточнить, что нужный вариант будет зависеть от ситуации, в которой вы прощаетесь.

Языковеды делят прощание в украинском языке на два типа — когда вы с этим человеком еще увидитесь или свяжетесь в ближайшее время и когда разлука будет долгой.

Как прощаться с человеком, если вы скоро увидитесь:

  • "До побачення! / Побачимося!";
  • "До зустрічі! / Зустрінемося!";
  • "До зв’язку! / Зв’яжемося!";
  • "До завтра/вечора/вівторка/вихідних!";
  • "Спишемося! / Зідзвонимося!".

Как прощаться надолго:

  • "Хай/нехай щастить!";
  • "Усього найкращого!";
  • "Бувайте здорові!";
  • "Щасливо!".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как правильно пожелать здоровья человеку на украинском языке, когда тот чихнул. Украинцы используют два варианта: "Будь здоров" или "Будь здоровий". Однако из них на самом деле правильный только один.

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#Украина #Украинский язык #Правила #Прощание