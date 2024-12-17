Хватит говорить "пока". Как правильно прощаться на украинском
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Есть большое количество других вариантов фраз и слов
В украинском языке огромное количество синонимов, которыми можно заменить банальное "пока/бувай". Существует как минимум девять фраз и слов, которые уместно будет использовать при прощании с человеком.
"Телеграф" рассказывает, что лучше сказать в этом случае. При этом важно уточнить, что нужный вариант будет зависеть от ситуации, в которой вы прощаетесь.
Языковеды делят прощание в украинском языке на два типа — когда вы с этим человеком еще увидитесь или свяжетесь в ближайшее время и когда разлука будет долгой.
Как прощаться с человеком, если вы скоро увидитесь:
- "До побачення! / Побачимося!";
- "До зустрічі! / Зустрінемося!";
- "До зв’язку! / Зв’яжемося!";
- "До завтра/вечора/вівторка/вихідних!";
- "Спишемося! / Зідзвонимося!".
Как прощаться надолго:
- "Хай/нехай щастить!";
- "Усього найкращого!";
- "Бувайте здорові!";
- "Щасливо!".
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как правильно пожелать здоровья человеку на украинском языке, когда тот чихнул. Украинцы используют два варианта: "Будь здоров" или "Будь здоровий". Однако из них на самом деле правильный только один.