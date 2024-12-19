Наелся и спит: ученые обнаружили настоящего монстра в далеком космосе, как он выглядит (фото)

Астрономы теперь в замешательстве

Ученые обнаружили настоящего гигантского монстра в отдаленном уголке Вселенной — древнюю черную дыру. Она существовала всего 800 млн лет после Большого взрыва.

Об этом пишет сайт Space.com. По его данным, находка была обнаружена с помощью космического телескопа "Джеймс Уэбб". Данный монстр весит 400 млн раз больше Солнца и является самой большой черной дырой, которую наблюдал телескоп Уэбб в ранней Вселенной.

Примечательно и то, что она "спит". Этот удивительный объект просто "отключился" после того, как поглотил слишком большое количество галактического газа и пыли. Озадачила ученых и масса этой находки. Дело в том, что сверхмассивные черные дыры находят в центрах галактик в локальной Вселенной, то есть они существуют уже миллиарды лет, и данные гиганты имеют примерно 0,1% массы своей родной галактики. Но обнаруженная в ранней Вселенной гигантская черная дыра имеет массу, которая составляет примерно 40% массы своей родной галактики.

Ранее считалось, что процесс формирования таких гигантов составляет миллиарды лет. Но этот объект появился всего через 800 миллионов лет после создания Вселенной. Астрономы не могут понять, каким образом они появились так быстро. Огромный размер обнаруженной черной дыры и тот факт, что она даже не растет быстро за счет поглощения материи, только усугубляет загадку. Астрономы ожидали от черной дыры такого размера то, что она будет жадно поглощать материю, чтобы расти, но она почти этого не делает, если точнее, то поглощение происходит чрезвычайно медленно.

Авторы исследования предполагают, что такие черные дыры могли появиться изначально очень большими или их обжорливость проявляется скачкообразно.

Черная дыра в ранней Вселенной, которая переела и собирается заснуть (Иллюстрация)

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые разгадали происхождение странного сигнала из глубин космоса.