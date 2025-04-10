Клетчатое одеяло и попытки присоединиться к ВСУ. Все об экс-налоговике Насирове и деле рекордной взятки

Решение о мобилизации фигуранта отменили

Бывший глава Государственной фискальной службы (ГФС) Роман Насиров, фигурирующий в деле рекордной взятки в 21 млрд долларов, попал в очередной скандал. Его мобилизацию в ВСУ отменили, а факт его возможной службы возмутил не только гражданских.

"Телеграф" расскажет, кто такой Насиров, в каком деле фигурирует и почему вокруг его имени так много скандалов. Заметим, что расследование его дела началось еще в 2019 году и оно до сих пор не закрыто.

Что известно о Насырове

Родился в Чернигове в 1979 году. Учился в нескольких вузах на экономических специальностях. Политическую карьеру Насиров начал в 2014 году. До этого он работал в сфере финансовых услуг.

С 2015 года Насиров стал нардепом от Блока Петра Порошенко в Верховной Раде, а с 5 мая 2015 года его выбрали на должность председателя Государственной фискальной службы Украины. Уже в 2017 году начали расследование дела Насирова.

Роман Насиров

Дело Насирова

Расследование дела Насирова началось еще в 2017 году. Его обвиняли в причастности к "газовому делу" бизнесмена Александра Онищенко, в котором он издал незаконный приказ об отсрочке рентной платы за пользование недрами. В результате этого государство понесло около 2 млрд грн убытков.

В 2018 году Насирова уволили с должности председателя Государственной фискальной службы Украины. Но в 2020 году Роман Насиров был восстановлен в должности главы ГФС. Уже в 2022 году Насирову сообщили о новом подозрении.

По данным следствия, он с помощью своего советника в течение 2015-2016 годов получил в свою пользу и в пользу третьих лиц свыше 722 млн грн неправомерной выгоды за обеспечение возмещения НДС подконтрольным владельцу агрохолдинга юридическим лицам свыше 3,2 млрд грн. Впоследствии Насирову избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком с альтернативой внесения 523,2 млн грн залога.

В 2025 году стало известно, что Насиров хочет добровольно мобилизоваться в ВСУ. Но это решение было отменено, даже несмотря на то, что в 2026 году истекает срок давности по делу Насирова. В будущем это может служить основанием для освобождения его и других фигурантов от уголовной ответственности.

Насиров и клетчатое одеяло

Во время первых слушаний дела Насиров имел проблемы со здоровьем, резко появившимися после вручения подозрения в больнице "Феофания". Фигурант несколько раз прибывал в суд на каталках и укрытый клетчатым одеялом. Такие действия изрядно развеселили общество и это одеяло Насирову вспоминают до сих пор.

Насиров и клетчатое одеяло

Ранее "Телеграф" рассказывал, куда назначили экс генпрокурора Андрея Костина, засветившегося в деле о фейковых инвалидностях.