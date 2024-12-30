Вы их точно не слышали. ТОП 5 забытых украинских слов о зиме
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Их в повседневной жизни не услышать
В украинском языке существует много благозвучных и этнических слов, однако некоторые из них уже забыты и редко встречаются в произношении. Среди них есть те, что связаны с зимой и сейчас пригодятся.
Как отметил тренер по ораторскому мастерству Павел Мацопа на своей странице в Instagram , благозвучные лексемы о зиме, которыми уже давно не пользуются, помогут улучшить произношение.
Какие зимние слова давно забыли:
- Лагомини – лакомство и сладости, есть еще одна форма "легуміни".
- Віхола – вьюга, метель.
- Припай – лед, который крепко примерз к берегам реки или озера.
- Леліти – сверкать, блестеть, отражать лучи света.
- Омелюх – зимняя птица ряда воробьёвидных с ярким оперением.
Как подчеркнул Мацопа, эти слова можно встретить в произведениях украинских писателей. Например: "Така віхола крутить, що світку не видно. (Коцюбинський)", "Далеко, далеко на самім горизонті леліло опалове світло — одблиск сонця. (Леся Українка)".
Напомним, что на украинском не правильно говорить "противень", ведь существует несколько точных ответчиков. К примеру, деко.
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