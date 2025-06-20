Для этого есть всего одна причина

Имя Мирослава – символ мира, достоинства и свободы. А вот россияне никогда не будут называть так своих дочерей.

"Телеграф" расскажет, почему так.

Мирослава — это не просто имя. Это глубокая по смыслу отсылка к миру без насилия: оно означает "прославляющая мир" или "славная миром". Для украинцев оно приобретает особое звучание — как тихое, но уверенное сопротивление войне, как воспоминание о том, за что мы боремся.

А вот в российском контексте это имя режет ухо. В стране, где слово "мир" давно утратило свое истинное значение и стало ширмой для "русского мира", идея настоящего мира — без танков, диктатуры и агрессии — неприемлема. Российское общество, десятилетиями воспитывавшееся на культе "большой войны", просто не воспринимает имен, в которых заложен смысл жизни без вражды.

Мирослава — это имя, в котором живет надежда. Оно нежно говорит о мире, где нет места ненависти, где ценят жизнь, свободу и добро. Это имя не о борьбе ради силы, а о мечте жить в тишине без взрывов, в стране без страха. И, возможно, именно поэтому россияне никогда не смогут по-настоящему почувствовать его смысл — потому что оно о мире, которого они не ищут.

Ранее "Телеграф" писал, почему из-за корабля россияне никогда могут не назвать своих сыновей Романом.