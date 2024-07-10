"А я не Лєна": как правильно говорить это имя на украинском, чтобы не опозориться

В настоящее время важно знать и понимать все правила в украинском правописании

Большинство людей после 2022 года начали переходить на родной язык, но все равно допускают ошибки в разговоре и письме. Касается это и имен. Часто в украинском языке используют русские уменьшенные формы женских имен, например Таня, Ліза, Лєна, Свєта (укр).

"Телеграф", ссылаясь на редактора Ольгу Васильеву, расскажет, возможно ли украинизировать эти имена.

"Начнем с Татьяны. Поскольку это имя происходит от греческого Татиана, можно как исключение оставить сокращение по этой полной форме: Таня, Тата ", — рассказывает редактор.

Она говорит, что имя Елизавета можно сократить как Люзя, так и Вета. Можно Єля, можно Лизя (укр) (эта форма зафиксирована на Слобожанщине).

С Еленой радактор советует использовать уменьшенную форму Лена (укр). Необычно, но верно. То же и с Лєрой: Лера.

Сложнее всего, по словам Васильевой, со Свєтой. Однако Светлана может быть Світка, Лана, Ланка (укр).

Редактор напоминает, что сокращенные формы могут быть общими для нескольких имен:

Тася – это и Татьяна, и Таисия;

Лана – это и Светлана, и Милана;

Леля – это и Елена, и Ольга;

Люся — это и Людмила, и Олюся, и Валюсь (а на Гуцульщине Ольга вообще Люна);

Леся – это и Александра, и Лариса, и Ольга, и Елена, и Олеся;

Лесь/Лесик – это и Александр (Сашко), и Алексей (Олешко), и Леонид (Ленько), и Олег (Олько), и собственно Олесь.

Ранее "Телеграф" писал, как правильно на украинском склонять отчество в женском роде мужское имя "Тимофей".