"А я не Лєна": как правильно говорить это имя на украинском, чтобы не опозориться
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В настоящее время важно знать и понимать все правила в украинском правописании
Большинство людей после 2022 года начали переходить на родной язык, но все равно допускают ошибки в разговоре и письме. Касается это и имен. Часто в украинском языке используют русские уменьшенные формы женских имен, например Таня, Ліза, Лєна, Свєта (укр).
"Телеграф", ссылаясь на редактора Ольгу Васильеву, расскажет, возможно ли украинизировать эти имена.
"Начнем с Татьяны. Поскольку это имя происходит от греческого Татиана, можно как исключение оставить сокращение по этой полной форме: Таня, Тата ", — рассказывает редактор.
Она говорит, что имя Елизавета можно сократить как Люзя, так и Вета. Можно Єля, можно Лизя (укр) (эта форма зафиксирована на Слобожанщине).
С Еленой радактор советует использовать уменьшенную форму Лена (укр). Необычно, но верно. То же и с Лєрой: Лера.
Сложнее всего, по словам Васильевой, со Свєтой. Однако Светлана может быть Світка, Лана, Ланка (укр).
Редактор напоминает, что сокращенные формы могут быть общими для нескольких имен:
Тася – это и Татьяна, и Таисия;
Лана – это и Светлана, и Милана;
Леля – это и Елена, и Ольга;
Люся — это и Людмила, и Олюся, и Валюсь (а на Гуцульщине Ольга вообще Люна);
Леся – это и Александра, и Лариса, и Ольга, и Елена, и Олеся;
Лесь/Лесик – это и Александр (Сашко), и Алексей (Олешко), и Леонид (Ленько), и Олег (Олько), и собственно Олесь.
Ранее "Телеграф" писал, как правильно на украинском склонять отчество в женском роде мужское имя "Тимофей".