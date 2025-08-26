ВАКС рассматривает сделку с бизнесменом Сергеем Тищенко — он заплатит в пять раз меньше суммы причиненного ущерба

В этом месяце суд смягчил меру пресечения для Тищенко — назначил личное обязательство

Бизнесмен Сергей Тищенко хочет заключить соглашение со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) о признании виновности. В то же время, по информации источников LB.ua в НАБУ и САП, убытки по сделке — в пять раз меньше нанесенных государству, которые оценивают почти в 1 млрд грн.

26 августа Высший антикоррупционный суд (ВАКС) начал рассмотрение этого соглашения по делу о хищении арестованных нефтепродуктов беглого бизнесмена Сергея Курченко на сумму около 817 млн грн. Заседание проходит в закрытом режиме — "для сохранения тайны следствия и безопасности участников процесса", — настаивал прокурор Алексей Снегирев.

20 августа суд смягчил меру пресечения Тищенко: вместо домашнего ареста он находится под личным обязательством.

Суть дела

Следствие считает, что Сергей Тищенко вместе с бывшим народным депутатом Сергеем Пашинским в 2014–2015 годах завладели почти 100 тыс. тонн нефтепродуктов, принадлежавших беглому олигарху Сергею Курченко. Их рыночная стоимость составила около 817 млн. грн.

Сергей Тищенко

После Революции Достоинства эти ресурсы были конфискованы и переданы госпредприятию "Укртранснефтепродукт" для реализации с целью пополнения бюджета. Однако, по версии НАБУ и САП, средства от их продаж попали в компании, связанные с Тищенко.

Хронология арестов и мер пресечения

Февраль 2024 года. СБУ вручила подозрения Пашинскому, Тищенко и другим фигурантам дела. Тогда ущерб государству оценили почти в 1 млрд грн.

Залог Пашинского — 272,5 млн грн, внесли предприятия ОПК, входящие в возглавляемую им Национальную Ассоциацию оборонной промышленности Украины, мотивируя это важностью деятельности бывшего нардепа для отражения российской агрессии. Он вышел на свободу. Его защищал адвокат Игорь Федур.

Тищенко взяли под арест с залогом 363 млн грн, который впоследствии снизили до 181 млн грн.

Несмотря на наличие британского паспорта, более 200 поездок за границу и проживающую за пределами Украины семью в августе 2025 года суд смягчил ему меру пресечения.

Как работала схема

Руководитель "Укртранснефтепродукта" Владимир Гаврилов, по данным следствия, фактически подчинялся Тищенко и работал в помещениях его группы компаний "Фактор".

Продажа нефтепродуктов осуществлялась через компанию "Укройлпродукт", связанную с Тищенко, причем со значительными скидками. В результате государство потеряло около 250 млн грн, а общая задолженность достигла более 400 млн грн.

Денежные средства проходили через "Фортуна-Банк", принадлежавший Тищенко. Приблизительно 329 млн грн перечислили на счета аффилированных компаний.

Часть денег (100 млн грн) перевели в депозиты "Укройлпродукта", но после ликвидации банка кредиты так и не вернули.

После завершения сделок Тищенко объявил себя банкротом.

Участие экс-супруги

К схеме, по данным следствия, могла быть причастна бывшая жена бизнесмена Елена Тищенко.

В 2015 году она работала в Администрации президента и МВД и формально не имела права вести бизнес.

В то же время являлась владелицей компании Copper Homes Ltd (остров Мэн), которой принадлежало имение в британском графстве Суррей стоимостью около £5 млн.

Во время процедуры банкротства это имение было продано, а в 2020 году британские органы арестовали связанные с ним активы на £65 млн.

Семья также имела недвижимость во Франции из-за компании Sci Du Grand Chene.

Бизнес в СИЗО

Несмотря на нахождение под стражей, Тищенко, по данным следствия, продолжал контролировать бизнес, используя IP-телефонию.

В сотрудничестве с подсанкционным российским бизнесменом Игорем Наумцем (холдинг "Юнигран") он организовал перераспределение активов в Житомирской области.

Его брат возглавил наблюдательный совет АО "Коростенский карьер", а сын стал директором предприятия.

Вместе с мэром Коростеня Владимиром Москаленко они позиционировали себя как меценаты, но в то же время поддерживали деятельность псевдорелигиозной организации "АллатРа", которая распространяла пророссийские нарративы и впоследствии была ликвидирована правоохранителями.

Активы, оформленные на мать

После разоблачения схем Тищенко переоформил ключевые бизнес-активы на свою мать — Матрену Тищенко.

Она стала формальной владелицей 99,5% "Фортуна-Банка".

Через ООО "ТИС-КОМПАНИ" (97% принадлежит матери, 3% — дочери) контролировала компании орбиты "Фактор" и 99,5% акций "Житомирского лакомства".

Доход фабрики "Житомирское лакомство" вырос с нуля в 2020 году до 305 тыс. грн в 2022-м и более 575 млн грн в 2023-м.

Матрон Тищенко также принадлежал ЧАО "Коростенский завод химмаш", который выполнял государственные оборонные подряды, в частности для "Укргаздобычи", и экспортировал продукцию в Ирак. По данным журналистских расследований, эта продукция могла использоваться в производстве российских дронов-камикадзе "Шахед".

Инкриминируемые статьи

Сергею Тищенко инкриминируют: