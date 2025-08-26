Укр

ВАКС рассматривает сделку с бизнесменом Сергеем Тищенко — он заплатит в пять раз меньше суммы причиненного ущерба

Дмитрий Романов
Слово и дело Новость обновлена 26 августа 2025, 17:37

В этом месяце суд смягчил меру пресечения для Тищенко — назначил личное обязательство

Бизнесмен Сергей Тищенко хочет заключить соглашение со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) о признании виновности. В то же время, по информации источников LB.ua в НАБУ и САП, убытки по сделке — в пять раз меньше нанесенных государству, которые оценивают почти в 1 млрд грн.

26 августа Высший антикоррупционный суд (ВАКС) начал рассмотрение этого соглашения по делу о хищении арестованных нефтепродуктов беглого бизнесмена Сергея Курченко на сумму около 817 млн грн. Заседание проходит в закрытом режиме — "для сохранения тайны следствия и безопасности участников процесса", — настаивал прокурор Алексей Снегирев.

20 августа суд смягчил меру пресечения Тищенко: вместо домашнего ареста он находится под личным обязательством.

Суть дела

Следствие считает, что Сергей Тищенко вместе с бывшим народным депутатом Сергеем Пашинским в 2014–2015 годах завладели почти 100 тыс. тонн нефтепродуктов, принадлежавших беглому олигарху Сергею Курченко. Их рыночная стоимость составила около 817 млн. грн.

Сергей Тищенко
Сергей Тищенко

После Революции Достоинства эти ресурсы были конфискованы и переданы госпредприятию "Укртранснефтепродукт" для реализации с целью пополнения бюджета. Однако, по версии НАБУ и САП, средства от их продаж попали в компании, связанные с Тищенко.

Хронология арестов и мер пресечения

  • Февраль 2024 года. СБУ вручила подозрения Пашинскому, Тищенко и другим фигурантам дела. Тогда ущерб государству оценили почти в 1 млрд грн.
  • Залог Пашинского — 272,5 млн грн, внесли предприятия ОПК, входящие в возглавляемую им Национальную Ассоциацию оборонной промышленности Украины, мотивируя это важностью деятельности бывшего нардепа для отражения российской агрессии. Он вышел на свободу. Его защищал адвокат Игорь Федур.
  • Тищенко взяли под арест с залогом 363 млн грн, который впоследствии снизили до 181 млн грн.
  • Несмотря на наличие британского паспорта, более 200 поездок за границу и проживающую за пределами Украины семью в августе 2025 года суд смягчил ему меру пресечения.

Как работала схема

  • Руководитель "Укртранснефтепродукта" Владимир Гаврилов, по данным следствия, фактически подчинялся Тищенко и работал в помещениях его группы компаний "Фактор".
  • Продажа нефтепродуктов осуществлялась через компанию "Укройлпродукт", связанную с Тищенко, причем со значительными скидками. В результате государство потеряло около 250 млн грн, а общая задолженность достигла более 400 млн грн.
  • Денежные средства проходили через "Фортуна-Банк", принадлежавший Тищенко. Приблизительно 329 млн грн перечислили на счета аффилированных компаний.
  • Часть денег (100 млн грн) перевели в депозиты "Укройлпродукта", но после ликвидации банка кредиты так и не вернули.
  • После завершения сделок Тищенко объявил себя банкротом.

Участие экс-супруги

  • К схеме, по данным следствия, могла быть причастна бывшая жена бизнесмена Елена Тищенко.
  • В 2015 году она работала в Администрации президента и МВД и формально не имела права вести бизнес.
  • В то же время являлась владелицей компании Copper Homes Ltd (остров Мэн), которой принадлежало имение в британском графстве Суррей стоимостью около £5 млн.
  • Во время процедуры банкротства это имение было продано, а в 2020 году британские органы арестовали связанные с ним активы на £65 млн.
  • Семья также имела недвижимость во Франции из-за компании Sci Du Grand Chene.
  • Бизнес в СИЗО
  • Несмотря на нахождение под стражей, Тищенко, по данным следствия, продолжал контролировать бизнес, используя IP-телефонию.
  • В сотрудничестве с подсанкционным российским бизнесменом Игорем Наумцем (холдинг "Юнигран") он организовал перераспределение активов в Житомирской области.
  • Его брат возглавил наблюдательный совет АО "Коростенский карьер", а сын стал директором предприятия.
  • Вместе с мэром Коростеня Владимиром Москаленко они позиционировали себя как меценаты, но в то же время поддерживали деятельность псевдорелигиозной организации "АллатРа", которая распространяла пророссийские нарративы и впоследствии была ликвидирована правоохранителями.

Активы, оформленные на мать

  • После разоблачения схем Тищенко переоформил ключевые бизнес-активы на свою мать — Матрену Тищенко.
  • Она стала формальной владелицей 99,5% "Фортуна-Банка".
  • Через ООО "ТИС-КОМПАНИ" (97% принадлежит матери, 3% — дочери) контролировала компании орбиты "Фактор" и 99,5% акций "Житомирского лакомства".
  • Доход фабрики "Житомирское лакомство" вырос с нуля в 2020 году до 305 тыс. грн в 2022-м и более 575 млн грн в 2023-м.
  • Матрон Тищенко также принадлежал ЧАО "Коростенский завод химмаш", который выполнял государственные оборонные подряды, в частности для "Укргаздобычи", и экспортировал продукцию в Ирак. По данным журналистских расследований, эта продукция могла использоваться в производстве российских дронов-камикадзе "Шахед".

Инкриминируемые статьи

Сергею Тищенко инкриминируют:

  • ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28 — соучастие в преступлении;
  • ч. 5 ст. 191 – присвоение и растрата имущества путем злоупотребления служебным положением;
  • ч. 1 ст. 255 – создание преступной организации.
