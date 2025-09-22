"Як умру, то поховайте…". Как украинцы выполнили "Заповіт" Шевченко (фото)

Эксклюзивный фоторепортаж с Тарасовой горы в Каневе

Чернечая гора в Каневе Черкасской области стала настоящей святыней для украинского народа. Это то место, где должен побывать хоть раз в жизни каждый украинец. Оно окутано особой атмосферой, ведь здесь похоронен наш гений — Тарас Григорьевич Шевченко.

"Телеграф" побывал на Тарасовой горе в Каневе и рассказывает, выполнили ли украинцы "Заповіт" Шевченко. Также делимся эксклюзивным фоторепортажем с могилы писателя и художника.

Портрет молодого Шевченко в музее в Каневе. Фото: корреспондентка "Телеграф" Галина Струс

Як умру, то поховайте…

Слова "Заповіту" Тараса Шевченко со школьных лет помнят, наверное, все украинцы. В этом произведении украинский гений давал точные указания, как и где его должны похоронить после смерти, а также поделился пророческими наставлениями для своего народа.

"Заповіт" Шевченко. Фото: корреспондентка "Телеграф" Галина Струс

И когда оказываешься в Каневе на могиле Шевченко, первая мысль: мы, украинцы, выполнили "Заповіт". Гения похоронили именно так, как он и завещал. На самом верху Чернечей горы возвышается огромный постамент — статуя Шевченко. А оттуда — потрясающий вид на Днепр и кручи вокруг него.

Вид на Днепр с могилы Шевченко. Фото: корреспондентка "Телеграф" Галина Струс

Для посетителей могилы писателя, которых здесь бывает очень много, оборудовали специальную смотровую площадку. С этого места тот же красивый вид на Днепр. Также есть скамейки и уютный парк, где можно прогуляться и насладится этой величественной атмосферой.

Территория заповедника Шевченко на Чернечей горе. Фото: корреспондентка "Телеграф" Галина Струс

Рядом с могилой Тараса Шевченко еще при советской власти построили музей. Сейчас это красивый и современный музей, который посещают не только украинцы, но и заграничные делегации и представители разных диаспор. В нем есть большой зал, посвященный жизни и смерти писателя, а работники со знанием дела расскажут обо всех фактах, связанных с писателем и музеем.

Могила Шевченко с видом на Днепр и кручи. Фото: корреспондентка "Телеграф" Галина Струс

Как и когда умер Шевченко?

Далеко не все знают, что Тарас Шевченко умер не в Украине, а в Санкт-Петербурге. И только благодаря стараниям его друзей и соратников, тело удалось доставить и похоронить в Каневе.

Вид на Днепр на могиле Шевченко. Фото: корреспондентка "Телеграф" Галина Струс

Великий украинский писатель, поэт и художник Шевченко ушел из жизни 10 марта 1861 года после тяжелой болезни, ему было всего 47 лет. Похоронили гения на кладбище в Санкт-Петербурге. Спустя время друзья писателя сумели договорится о перевезении тела Шевченко в Украину. Он был перезахоронен в Каневе на Чернечей горе 8 мая 1961 года.

Музей Шевченко в Каневе. Фото: корреспондентка "Телеграф" Галина Струс

К слову, земля, на которой похоронили художника, принадлежала ему, и он мечтал здесь осесть — обзавестись семьей и детьми. Шевченко восхищался видами Днепра, которые вдохновляли его творчество, и не раз бывал здесь. Однако с жизнью на Чернечей горе не сложилось — зато получилось быть здесь похороненным.

Территория заповедника Шевченко. Фото: корреспондентка "Телеграф" Галина Струс

Памятник-крест, который стоял на могиле Шевченко с 1884 по 1923 год. Фото: корреспондентка "Телеграф" Галина Струс

Музей Шевченко в Каневе. Фото: корреспондентка "Телеграф" Галина Струс

В музее большой зал посвящен жизни и смерти писателя. Фото: корреспондентка "Телеграф" Галина Струс

В музее Шевченко часто бывают украинские военные. Фото: корреспондентка "Телеграф" Галина Струс

Экспозиция, посвященная Шевченко. Фото: корреспондентка "Телеграф" Галина Струс

Так сейчас выглядит музей Шевченко в Каневе. Фото: корреспондентка "Телеграф" Галина Струс

Украинцы выполнили "Заповіт" Шевченко. Фото: корреспондентка "Телеграф" Галина Струс

