"Интерпайп" Пинчука разработал системную программу поддержки ветеранов: от лечения до новой работы

В компании "Интерпайп" Виктора Пинчука разработали и воплотили комплексную программу поддержки вернувшихся с фронта сотрудников. Она предусматривает медицинское обследование, лечение, психологическую помощь, юридические консультации, переобучение и подбор новых должностей при невозможности выполнять предварительную работу.

Как пишет Обозреватель, поддержка работодателя может реально изменить судьбу возвращающихся с войны ветеранов. Так, 26-летний Ярослав Бурулин из Никопольщины во время боевых действий получил тяжелое ранение, перенес 11 операций и после демобилизации не мог вернуться в свою профессию слесаря. Компания помогла ему в лечении и реабилитации и предложила новую работу – руководящую должность мастера в машиностроительном комплексе.

"Компания мне предоставляла все: броню, каску, форму, обувь, турникеты, медикаменты, металлоискатель — все, что нужно, а когда меня ранило, со мной была на связи постоянно. Предлагали варианты помощи, контролировали лечение. Даже сейчас помогают с анализами, лечением, документами", — рассказал Ярослав.

В рамках программы каждый демобилизованный работник проходит полный медосмотр в корпоративной поликлинике. По его результатам составляется индивидуальный план лечения, при необходимости предоставляется доступ к узкопрофильным врачам. Для ветеранов также организуют психологическое сопровождение, включая групповые мероприятия, арттерапию, иппотерапию, рыбалку или спортивные соревнования.

Кроме медицинской и психологической помощи, в программе предусмотрены обучающие мероприятия. Ветераны могут пройти переобучение для выполнения новых профессиональных обязанностей.

"Если ветеран не может вернуться на довоенную должность, подбираем другую и предлагаем переобучение. Также организуем юридические консультации по оформлению статуса УБД, выплат или другим вопросам, связанным с военной службой. Обеспечиваем долгосрочную психологическую поддержку", — отметила директор по коммуникациям "Интерпайп" Людмила Новак.

В "Интерпайпе" подчеркивают, что поддержка ветеранов является постоянным направлением работы и рассчитана на долгосрочную перспективу. 26-летний ветеран Ярослав говорит: если рядом есть поддерживающие, путь домой становится немного легче.