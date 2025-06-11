Военный репортер, общественный деятель Роман Бочкала объяснил, для чего Украине нужен опыт Нидерландов в пробации

А теперь зачем нам нужен опыт Нидерландов в сфере пробации. Война изменила многое. И добавила две категории осужденных. Герои и херои.

Да, к сожалению среди военных ветеранов есть и нарушающие закон. Правда жизни. Это естественно. Всегда есть какой-то процент. И уже есть приговоры. И очевидно, что если человек воевал и рисковал жизнью, он заслуживает уважения. По определению. И на второй шанс. Даже если взяла где-то обочину по жизни. Надо дать человеку возможность исправиться. Это и есть пробация.

В действующей украинской системе существует пять пробационных программ: преодоление агрессивного поведения, домашнего насилия и т.д. Очевидно, что нужна новая отдельная программа — именно для военных.

Перед нами стоит задача – создать общую рабочую группу. Привлечем к ней лучших специалистов обеих стран для разработки нужных методик. Следует учитывать, что у многих осужденных за плечами ранения, психотравмы, контузии, потеря собратьев, развал семьи в гражданской жизни. Как отметил Yevhen Pikalov, нужно менять саму философию — от исполнения наказания до реабилитации ветеранов, совершивших преступление.

Друзья из Нидерландов готовы проводить тренинги, рабочие визиты в Украину, финансировать программы реабилитации и научные исследования этой проблематики. Им также интересен наш опыт. В свое время, когда Голландия стояла на пороге изменений, произошедших в ее системе исполнения уголовных преступлений, у них изменился сам подход. Понятие "законодательства и порядок" голландцы заменили на "законодательства и любовь". И это принесло результаты.

Ну и вторая группа. Значительно меньшее количество — лица, осужденные за коллаборационную деятельность. Уже есть 1700 приговоров. Вот что с ними делать? Отдельный вопрос. Здесь у меня принципы гуманизма не срабатывают :) Но что-то делать надо.

Источник: пост Романа Бочкалы в Facebook.