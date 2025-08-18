Украинцам увеличат зарплаты, дадут жилье и бесплатно полечат: что кабмин пообещал на ближайшие два года

Свириденко рассказала, что ждет врачей, учителей и ветеранов в 2025 году

Все украинские школьники со следующего года могут получить бесплатное питание, а врачи – зарплату не менее 35 тысяч гривен. Такие изменения предусматривает программа действий правительства, представленная премьер-министром Юлией Свириденко.

Кроме того, каждый украинец до 40 лет сможет бесплатно проверить свое здоровье, а для ветеранов будет создан единый портал услуг. Какие еще нововведения готовит правительство, рассказал корреспондент "Телеграфа", присутствовавший на презентации.

Новая программа включает четыре основных направления: безопасность, достоинство человека, экономика и восстановление. Свириденко отметила, что правительство уже месяц работает над этими направлениями и удалось реализовать ряд инициатив.

На презентации проекта Программы действий правительства в Киеве в понедельник, 18 августа, также присутствовали председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, министр юстиции Герман Галущенко, вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка, вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба и другие.

Руслан Стефанчук

Герман Галущенко

Тарас Качка

Презентация Программы действий правительства

Медики получат достойную зарплату

Наибольшие изменения коснутся медицинской отрасли. Базовая зарплата врачей первичной и экстренной медицины должна вырасти до 35 тысяч гривен ежемесячно.

Мы повысим оплату медиков. Базовая зарплата врачей должна быть не ниже 35 тысяч гривен Юлия Свириденко, премьер-министр Украины

Медики, которые будут работать в прифронтовых регионах или сельской местности, получат дополнительную поддержку. Для них увеличили разовую финансовую помощь до 200 тысяч гривен, также они смогут получить служебное жилье.

С 2026 года заработает программа бесплатной проверки здоровья. "Мы запланировали плановый чекап с 2026 года. Он будет предусматривать базовые параметры с прохождением раз в год", — рассказала премьер-министр. Каждый гражданин младше 40 лет сможет ежегодно бесплатно пройти базовое обследование для раннего выявления проблем со здоровьем.

Школы получат укрытие и бесплатное питание

В сфере образования также произойдут серьезные перемены. До конца года планируется обустроить 185 укрытий в школах по всей стране. Это позволит детям безопасно учиться даже во время воздушных тревог.

Со следующего года может заработать программа бесплатного питания для учащихся 5-11 классов по всей территории Украины. Свириденко также пообещала повысить зарплаты учителей: "Зарплата учителей должна быть достойной", — подчеркнула премьер-министр.

Юлия Свириденко

Ветераны получат единый портал услуг

Особое внимание будет уделено поддержке ветеранов и военных. Планируется улучшить контакты для военных и создать единый портал, где будут собраны все ветеранские услуги. Это позволит защитникам быстрее получать необходимую помощь.

Более 1580 ветеранов с инвалидностью получат сертификаты на покупку жилья. В сентябре представят новый Кодекс законов о Защитниках и Защитницах Независимости и Государственности Украины.

Оборона и производство оружия

Половину бюджетных средств на вооружение направят украинским производителям. "Нам нужно, чтобы не менее 50% выделяемых из бюджета средств были направлены на украинских производителей", — подчеркнула премьер-министр.

К середине 2026 года планируется запустить проекты совместного производства оружия с ведущими мировыми компаниями Rheinmetall, BAE Systems, Thales, KNDS и Kongsberg D&A. Также правительство планирует масштабировать "датскую модель" финансирования закупок вооружения для ВСУ.

До конца 2026 года должна полностью заработать корпусная система в украинской армии. Кроме того, внедряют современную систему оборонного планирования и управления.

Помощь гражданам и подготовка к зиме

Для восстановления жилья выделят значительные денежные средства. В 2025 году 150 тысяч семей получат компенсацию за разрушенное жилье, а к концу 2026 года – 320 тысяч.

На развитие прифронтовых регионов направят 25 миллиардов гривен в 2025 году и 50 миллиардов – в 2026 году.

Важная задача — это предоставить компенсацию тем, у кого разрушено жилье Юлия Свириденко

На подготовку к отопительному сезону было выделено 4,6 миллиарда гривен на импорт газа. Это должно обеспечить стабильную поставку тепла зимой.

Где возьмут деньги на реформы

Экономическая часть программы предусматривает привлечение 37,4 млрд долларов макрофинансовой помощи на 2026-2027 годы. "В конце августа ожидаем миссию МВФ", — сообщила премьер-министр. Переговоры с фондом должны определить условия для дальнейшего финансирования.

От приватизации государственного имущества в 2025-2026 годах планируется получить 12 миллиардов гривен.

Не надо бояться приватизации. Государство не является наиболее эффективным управленцем кроме стратегических объектов Юлия Свириденко, премьер-министр Украины

На подготовку к отопительному сезону было выделено 4,6 миллиарда гривен на импорт газа. Это должно обеспечить стабильную поставку тепла зимой.

Выступление Премьер-министра

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, чего ждать экономике и будет ли "прорыв", о котором все говорят после смены правительства. Об этом рассказал Сергей Фурса.