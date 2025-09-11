Концерт-мистерия "Территория Рождества. Дух Непокоренных" от Анжелики Рудницкой в 2025 году будет!

Уникальность проекта в том, что известные украинские артисты исполнили народные колядки и щедривки вместе с военными и ветеранами

6 сентября один из павильонов легендарной киностудии Довженко превратился в рождественскую сказку. Здесь начались съемки концерта-мистерии "Территория Рождества. Дух Непокоренных" — уникального художественного проекта, где рядом с ведущими украинскими артистами спели те, кто сегодня защищает страну на фронте, парамедики, ветераны. На площадке встретились Руслана, Олег Фагот Михайлюта, Мария Бурмака, Павел Зибров, Влад Дарвин, Наталья Сумская, Евгений Нищук и другие звезды. К ним присоединились голоса украинских военных и ветеранов. Среди них защитник "Азовстали" Дмитрий Орест Казацкий, парамедикини Юлия Куба Сидорова, Юлия Тайра Паевская, поэт, ныне майор ВСУ Дмитрий Лазуткин, фронтмен группы "Тень Солнца" Сергей Василюк, фронтмен группы "Нумер 482" Виталий Кириченко. Премьера состоится в Рождественский сочельник, 24 декабря на YouTube-канале Анжелика Рудницкая.

Проект создан при поддержке Украинского культурного фонда и Фонда МХП-Громади.

"Территория Рождества. Дух Непокоренных" — авторский проект Анжелики Рудницкой — певицы, телеведущей, художницы и волонтерки. В 2024 году при поддержке УКФ был записан одноименный альбом из 12 треков — народных колядок и щедривок, а в этом году превратился в масштабное действо-мистерию, в которое команда привлекла новых участников, новые колядки и щедривки, краски и звучания.

Анжелика Рудницкая, основательница и вдохновительница проекта, рассказала: " Для нас "Территория Рождества" — это новая добрая традиция, которую мы хотим беречь и развивать. Ежегодно мы стремимся дарить зрителям что-то особенное, держать их внимание, удивлять и вдохновлять нас в этом году. в каждую украинскую семью ощущения праздника, света и чуда, дать внутреннюю силу и напомнить: настоящие герои Украины рядом с нами. Именно этого так не хватает нам сегодня усталые, истощенные — война длится уже одиннадцать лет, и каждый ищет надежду. Колядки — это ритуальные песни победы, хорошее известие, которое из поколения в поколение дарит украинцам силу и надежду.

Уникальность проекта состоит в том, что известные украинские артисты исполнили народные колядки и щедривки вместе с военными и ветеранами. Их участие стало естественным и символическим шагом: голоса тех, кто защищает страну, сегодня олицетворяют несокрушимость, формируют новую эмоциональную и художественную глубину современной культуры.

Виталий Кириченко, фронтмен группы "Нумер 482", действующий военный, отметил : "Быть на проекте "Территория Рождества. Дух Непокоренных" для меня важно. Потому что именно здесь и именно сейчас создается наша новая, старая и будущая культура, наш код идентичности, благодаря которому мы определяемся как украинцы. Мы прекрасно знаем, что культура сама себя не создаст.

Дмитрий Орест Казацкий, защитник Азовстали, рассказал о впечатлениях со съемок: "Этот день для меня о теплоте, потому что вокруг очень теплая атмосфера и в прямом, и в переносном смысле. Было даже жарко, особенно во время танца (смеется). Когда-то в школе я ходил на вокальной. мне те времена, детство. Мне очень понравилось!

"Территория Рождества. Дух Непокоренных" уже стала знаковым событием в украинском культурном пространстве. Совместное исполнение артистами и военными – это не просто искусство, а рождение нового единства, нового образа Украины. Колядки в таком звучании — это уже не архаика, а обновляющаяся живая традиция, находит новые смыслы и резонирует с тем, чем живет нация сегодня. Ведь тема победы света над тьмой — вечна, и именно сейчас она приобретает особую силу.

В этом году к проекту присоединились новые послы: певец и композитор Владимир Трач и его сестра военнослужащая Наталья; военнослужащий, ныне служащий в "Культурных силах", а в гражданской жизни — лидер группы "Нумер 482" Виталий Кириченко, певец, композитор, лидер группы "ТНМК" Олег Фагот Михайлюта, певица Мария Бурмака, певец и радиоведущий Зиновий Карач; бард, ветеран российско-украинской войны Эдуард Драч и еще звезда, чье имя будет для зрителей невероятным сюрпризом. Появились новые рождественские треки, украсящие концерт-мистерию.

Интересные факты:

В этом году ограниченной печатью выйдет виниловая пластинка "Территория Рождества. Дух Непокоренных" с записью 14 треков.

За визуальную основу айдентики концерта-мистерии взяты художественные работы Анжелики Рудницкой. Искусствоведы характеризуют творческий стиль Рудницкой, как этномодерн. Некоторые работы были созданы во время полномасштабного вторжения, некоторые пережили оккупацию в Херсоне.

Режиссером постановкой рождественского концерта стала Светлана Деркач, одна из самых опытных режиссеров Украины, ведущая специалист по постановке массовых праздников, шоу-программ и зрелищ, которая имеет в портфолио более 300 масштабных концертов, церемоний и мероприятий. Светлана — кандидат искусствоведения и заслуженный деятель искусств Украины, возглавляющая кафедру режиссуры эстрады и массовых праздников в Киевском национальном университете культуры и искусств.

Хореографией на съемочной площадке занималась балетмейстер Ольга Семешкина, известная сотрудничеством с Театром Ветеранов (недавняя постановка "Энеида" режиссуры Ахтема Сеитаблаева и др.), киевским театром Франко ("Конотопская ведьма" Ивана Уривского, драма" Игоря Белица и др.), лауреат премии "Киевская Пектораль", заслуженный деятель искусств Украины.

Аранжировщиком выступил Диля – Эдуард Приступа. Внимательные слушатели узнают его характерный изящный стиль – влияние фанка, соула и джаза.

Стилистка проекта – Светлана Тарабанова. Для создания образов были привлечены ведущие украинские фэшн бренды: Koreiko Corset House, ANATANA UKRAINIAN HOUSE, POLONETS, Trinity of universe in your dress …, Chernikova, Varenyky Fashion, ma.and.do, 2kolyory , Namysternia, AGRES gewelry. В образах артистов использована ювелирная коллекция "Память сердца", созданная художником-ювелиром Владимиром Балибердиным из отстрелянных гильз, а также старинная аутентичная одежда и украшения из частных коллекций Оксаны Фещак и Анжелики Рудницкой.

Два грузовика были задействованы для транспортировки костюмов и реквизита.

На съемочной площадке было привлечено около 200 человек.

Самому младшему участнику – 4 года, самому старшему – 88.

Примечательно, что в концерте задействовано новое поколение юных артистов. В проекте снимались дети артистов: Ева — дочери Анны Заклецкой, которая принимала участие во многих благотворительных концертах "Территории А2" на фронте. гг.

К съемкам команда привлекла актеров Луганского драмтеатра, который с 2014 года уже в четвертый раз сменил свою локацию из-за войны: Луганск, Северодонецк, Сумы, Киев.

Традиционно колядки и щедривки нашей мистерии прозвучат на жестовом языке в переводе Марины Лиферовой.

В павильоне во время съемок находились три собаки, сопровождавшие своих хозяев. Один из них – бернский зенненхунд Персик стал участником действа.

Еще одна традиция: новый проект "Территория Рождества" создается в канун дня рождения легендарного хит-парада "Территория А", который в этом году отмечает 30-летие. Так что не обошлось без торта со свечами и величающей "Многие лета!" в исполнении всех участников действа.

Видеоматериал с бэкстейджем, интервью, атмосферными моментами, снятый во время съемок, загружался операторами более 12 часов.

Участники рождественского концерта-мистерии "Территория Рождества. Дух Непокоренных"

Артисты: Анжелика Рудницкая, Руслана, Павел Зибров, Мария Бурмака, Олег Фагот Михайлюта, Зиновий Карач, Марта Адамчук, Vlad Darwin, Иван Марунич (фронтмен Karta Svitu), Ярослав Джусь, Е.К.А (Екатерина Бойко), Владимир Трач, G Играй Город).

Военные, ветераны, волонтеры : Юлия Куба Сидорова, Дмитрий Орест Казацкий, Юлия Тайра Паевская, Эдуард Драч, Наталья Трач, Дмитрий Лазуткин, Андрей Стецюк, Кристина Панасюк, Виталий Кириченко (фронтмен "Нумер 482"), Ptashkin (Михайло Солнца").

Актеры театра им. И.Франко: Евгений Нищук, Наталья Сумская, Сусанна Карпенко, Екатерина Артеменко, Александр Скрябин (военный).

Коллективы: фольк-студия "Правица", Ансамбль "Зернышко", Хор Ансамбля песни и пляски Нацгвардии Украины под руководством Андрея Карпинца, Луганский областной академический украинский музыкально-драматический театр.

Премьера сказочного концерта-мистерии состоится в сочельник, 24 декабря 2025 года на youtube-канале "Анжелика Рудницкая". Следите за новостями!

