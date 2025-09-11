Концерт-містерія "Територія Різдва. Дух Нескорених" від Анжеліки Рудницької у 2025 буде!

Унікальність проєкту в тому, що знані українські артисти виконали народні колядки й щедрівки разом із військовими та ветеранами

6 вересня один із павільйонів легендарної кіностудії Довженко перетворився на різдвяну казку. Тут розпочалися зйомки концерту-містерії "Територія Різдва. Дух Нескорених" — унікального мистецького проєкту, де поруч із провідними українськими артистами заспівали ті, хто сьогодні боронить країну на фронті, парамедики, ветерани. На майданчику зустрілися: Руслана, Олег Фагот Михайлюта, Марія Бурмака, Павло Зібров, Влад Дарвін, Наталія Сумська, Євген Нищук та інші зірки. До них приєдналися голоси українських військових і ветеранів. Серед них захисник "Азовсталі" Дмитро Орест Козацький, парамедикині Юлія Куба Сідорова, Юлія Тайра Паєвська, поет, нині — майор ЗСУ Дмитро Лазуткін, фронтмен гурту "Тінь Сонця" Сергій Василюк, фронтмен гурту "Нумер 482" Віталій Кириченко. Прем’єра відбудеться в Різдвяний Святвечір, 24 грудня на YouTube-каналі Анжеліка Рудницька.

Проєкт створений за підтримки Українського культурного фонду та Фонду "МХП-Громаді".

"Територія Різдва. Дух Нескорених" — авторський проєкт Анжеліки Рудницької - співачки, телеведучої, художниці та волонтерки. У 2024 році за підтримки УКФ був записаний однойменний альбом із 12 треків — народних колядок і щедрівок, а цьогоріч перетворився на масштабне дійство-містерію, до якого команда залучила нових учасників, нові колядки та щедрівки, фарби і звучання.

Анжеліка Рудницька, засновниця і натхненниця проєкту, розповіла: "Для нас "Територія Різдва" — це нова добра традиція, яку ми хочемо берегти й розвивати. Щороку ми прагнемо дарувати глядачам щось особливе, тримати їхню увагу, дивувати й надихати. Цього року на глядача чекає багато сюрпризів. Але найголовніше для нас — принести у кожну українську родину відчуття свята, світла й дива, дати внутрішню силу й нагадати: справжні герої України поруч із нами. Це воїни й медики, такі як захисник Азовсталі Дмитро Орест Козацький чи парамедикиня Юлія Куба Сідорова. Їхні голоси — це магія, яка наповнює і дає наснагу. Різдво — це завжди диво, і це завжди надія. Саме цього так бракує нам сьогодні. Ми всі втомлені, виснажені — війна триває вже одинадцять років, і кожен шукає надію. Я часто думаю: наші предки так само воювали за цю землю, так само хотіли бачити її щасливою. І тоді розумію, що сили треба черпати в їхній стійкості — вони наші натхненники. Різдво — час перемоги світла над темрявою. Колядки — це ритуальні пісні перемоги, добра звістка, яка з покоління в покоління дарує українцям силу і надію. І саме це нам так необхідно сьогодні".

Унікальність проєкту в тому, що знані українські артисти виконали народні колядки й щедрівки разом із військовими та ветеранами. Їхня участь стала природним і символічним кроком: голоси тих, хто боронить країну, сьогодні уособлюють незламність, формують нову емоційну й мистецьку глибину сучасної культури.

Віталій Кириченко, фронтмен гурту "Нумер 482", чинний військовий, зазначив: "Бути на проєкті "Територія Різдва. Дух Нескорених" для мене важливо. Тому що саме тут і саме зараз створюється наша нова, стара і майбутня культура, наш код ідентичності, завдяки якому ми визначаємося як українці. Ми прекрасно знаємо, що культура сама себе не створить. Ми маємо це робити й нести нашу майбутню українську культуру, для того, щоб наші нащадки й ми самі розуміли, хто ми є і куди ми йдемо".

Дмитро Орест Козацький, захисник Азовсталі, розповів про враження зі зйомок: "Цей день для мене про теплоту, тому що навкруги дуже тепла атмосфера і в прямому, і в переносному сенсі. Було навіть спекотно, особливо під час танцю (сміється). Колись у школі я ходив до вокальної групи, співав у хорі, ми багато виступали. І це все нагадало мені ті часи, дитинство. Мені дуже сподобалось!".

"Територія Різдва. Дух Нескорених" вже стала знаковою подією в українському культурному просторі. Спільне виконання артистами та військовими — це не просто мистецтво, а народження нової єдності, нового образу України. Колядки в такому звучанні — це вже не архаїка, а жива традиція, яка оновлюється, знаходить нові сенси та резонує з тим, чим живе нація сьогодні. Адже тема перемоги світла над темрявою — вічна, і саме зараз вона набуває особливої сили.

Цього року до проєкту доєдналися нові амбасадори: співак і композитор Володимир Трач і його сестра військовослужбовиця Наталія; військовослужбовець, який нині служить в "Культурних силах", а у цивільному житті — лідер гурту "Нумер 482" Віталій Кириченко, співак, композитор, лідер гурту "ТНМК" Олег Фагот Михайлюта, співачка Марія Бурмака, співак і радіоведучий Зіновій Карач; бард, ветеран російсько-української війни Едуард Драч і ще зірка, чиє імʼя буде для глядачів неймовірним сюрпризом. З’явилися нові різдвяні треки, які прикрасять концерт-містерію.

Цікаві факти:

Цьогоріч обмеженим друком вийде вінілова платівка "Територія Різдва. Дух Нескорених" із записом 14 треків.

За візуальну основу айдентики концерту-містерії взяті художні роботи Анжеліки Рудницької. Мистецтвознавці характеризують творчий стиль Рудницької, як етномодерн. Деякі з робіт були створені під час повномасштабного вторгнення, деякі пережили окупацію в Херсоні.

Режисеркою постановницею різдвяного концерту стала Світлана Деркач, одна з найдосвідченіших режисерок України, провідна фахівчиня із постановки масових свят, шоу-програм та видовищ, яка має у портфоліо понад 300 масштабних концертів, церемоній та заходів. Світлана — кандидатка мистецтвознавства та заслужена діячка мистецтв України, яка очолює кафедру режисури естради та масових свят у Київському національному університеті культури й мистецтв.

Хореографією на знімальному майданчику займалася балетмейстерка Ольга Семьошкіна, відома співпрацею з Театром Ветеранів (нещодавня постановка "Енеїда" режисури Ахтема Сеітаблаєва та ін.), київським театром Франка ("Конотопська відьма" Івана Уривського, "Кассандра" Давіда Петросяна, "Невеличка драма" Ігора Білиця та ін.), лауреатка премії "Київська Пектораль", заслужена діячка мистецтв України.

Аранжувальником виступив Діля — Едуард Приступа. Уважні слухачі впізнають його характерний витончений стиль — вплив фанку, соулу і джазу.

Стилістка проєкту — Світлана Тарабанова. Для створення образів були залучені провідні українські фешн бренди: Koreiko Corset House, ANATANA UKRAINIAN HOUSE, POLONETS, Trinity of universe in your dress…, Chernikova, Varenyky Fashion, ma.and.do, 2kolyory, ВЕРЕТЕNO, JUNIPER, прикраси Оrnamo, Namysternia, AGRES gewelry. В образах артистів використано ювелірну колекцію "Пам’ять серця", створену художником-ювеліром Володимиром Балибердіним з відстріляних гільз, а також старовинний автентичний одяг та прикраси із приватних колекцій Оксани Фещак та Анжеліки Рудницької.

Дві вантажівки були задіяні для транспортування костюмів та реквізиту.

На знімальному майданчику було залучено близько 200 людей.

Наймолодшому учаснику — 4 роки, найстаршому — 88.

Цікаво, що у концерті задіяне нове покоління юних артистів. У проєкті знімалися діти артистів: Єва — донечки Анни Заклецької, яка брала участь у багатьох благодійних концертах "Території А", Остап — син бандуриста і співака, нині військовослужбовця Володимира Вікарчука, який неодноразово долучався до концертів "Території А" на фронті і прифронтових зонах у 2014-2022 рр.

До зйомок команда залучила акторів Луганського драмтеатру, який з 2014 року вже вчетверте змінив свою локацію через війну: Луганськ, Сєвєродонецьк, Суми, Київ.

Традиційно колядки та щедрівки нашої містерії прозвучать жестовою мовою у перекладі Марини Ліферової.

У павільйоні під час зйомок було три собаки, які супроводжували своїх господарів. Один із них — бернський зенненхунд Персик став учасником дійства.

Ще одна традиція: новий проєкт "Територія Різдва" створюється напередодні дня народження легендарного хіт-параду "Територія А", який цьогоріч відзначає 30-ліття. Так що не обійшлося без торта зі свічками і величальної "Многії літа!" у виконанні усіх учасників дійства.

Відеоматеріал з бекстейджем, інтерв’ю, атмосферними моментами, знятий під час зйомок, завантажувався операторами понад 12 годин.

Учасники різдвяного концерту-містерії "Територія Різдва. Дух Нескорених"

Артисти: Анжеліка Рудницька, Руслана, Павло Зібров, Марія Бурмака, Олег Фагот Михайлюта, Зіновій Карач, Марта Адамчук, Vlad Darwin, Іван Марунич (фронтмен Karta Svitu), Ярослав Джусь, Е.К.А (Катерина Бойко), Володимир Трач, Наталія Павловська (G-Art), Андрій Антоненко (GG ГуляйГород).

Військові, ветерани, волонтери: Юлія Куба Сідорова, Дмитро Орест Козацький, Юлія Тайра Паєвська, Едуард Драч, Наталя Трач, Дмитро Лазуткін, Андрій Стецюк, Христина Панасюк, Віталій Кириченко (фронтмен "Нумер 482"), Ptashkin (Михайло Панчишин), Сергій Василюк (фронтмен "Тінь Сонця").

Актори театру ім. І.Франка: Євген Нищук, Наталія Сумська, Сусанна Карпенко, Катерина Артеменко, Олександр Скрябін (військовий).

Колективи: фольк-студія "Правиця", Ансамбль "Зернятко", Хор Ансамблю пісні і танцю Нацгвардії України під керівництвом Андрія Карпінця, Луганський обласний академічний український музично-драматичний театр.

Прем’єра казкового концерту-містерії — відбудеться на Святвечір, 24 грудня 2025 року на youtube-каналі "Анжеліка Рудницька". Слідкуйте за новинами!

