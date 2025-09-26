"Поющий ректор как технология" — 30 лет PR-проекта: феномен Поплавского

Поплавский утверждает, что лучшая реклама – это критика

В Киевском университете культуры отметили 30-летие легендарного PR-проекта "Поющий ректор как технология", который стал прорывом в популяризации вуза и смелым вызовом обществу. Об этом сообщил Михаил Поплавский на своей странице в Instagram.

Это был тернистый путь, с поражениями и победами, масштабными проектами и критикой. Сегодня Поплавский гордится университетом, ради которого рисковал, принимая неординарные решения. Он, как ледокол, шел вперед с верой в успех своего дела. С помощью PR-проекта "Поющий ректор как технология" и "теории стресса" он достиг личного успеха и признания университета культуры.

Автор креативных идей и инновационных решений, ректор Университета культуры решился на нестандартный шаг — вышел на сцену с песней "Юный орел" в Доме культуры "Арсенал" (1995). Так начался новый этап его деятельности, объединивший шоу-бизнес и образование. По словам Поплавского, именно "теория стресса" стала основой стратегии: неприятие и критика со стороны общества лишь усиливали узнаваемость вуза.

"25-м кадром я вошел в массовое подсознание. Чем больше меня критиковали, тем больше людей узнавало об институте культуры. Критика – это лучшая реклама", — подчеркнул Поплавский.

Результатом PR-стратегии стали образовательные реформы: новые специальности, обновленный профессорско-преподавательский состав и современные методики обучения. В 1997 году институт получил статус университета, а уже в 1999-м стал национальным. Сегодня КНУКиИ занимает первое место среди вузов культуры и искусств Украины в рейтинге "Топ-10 заведений высшего образования культуры и искусств".

За три десятилетия командой университета были реализованы десятки масштабных национальных проектов – детский телевизионный конкурс "Шаг к звездам" (1997), телевизионный конкурс "Наша песня" (2004), телевизионная программа "Шеф-повар страны" (2010), Шевченковский вечер "Мы дети твои, Украина!" (2013), концертная программа "Мама, вечная и любимая!" (2013), Национальная музыкальная премия "Украинская песня года" (2016) и другие.

Еще одним важным проектом для Михаила Поплавского стал беспрецедентный, памятный для нашей страны телемарафон "Песня объединяет нас!", который в 2012 году вошел в Книгу мировых рекордов Гиннесса. 110 часов 3 минуты 27 секунд непрерывного звучания украинской песни прославили Украину на весь мир в категории "Самый продолжительный музыкальный телевизионный марафон национальной песни в прямом эфире". Музыкальную победу нашего государства наблюдали на всех континентах, а сообщение о рекорде Украины мгновенно стало новостью номер один ведущих телеканалов и информагентств мира.

Сегодня "Поющий ректор" остается уникальным феноменом украинского шоу-бизнеса и PR, который объединил личный бренд с раскруткой университета. 30 лет PR-проекта "Поющий ректор как технология" – более 100 песен, 64 клипа, 49 фильмов и более 60 книг увидели свет. Они пронизаны национальным духом и любовью к Украине.

Михаил Поплавский отметил 30-летний юбилей проекта выпуском нового музыкального альбома "Золотые хиты", в который вошли лучшие композиции исполнителя украинских песен. Такие же яркие, жизнеутверждающие и вдохновленные позитивной энергией, как и сам "Поющий ректор".

"Мы готовимся возобновить национальные проекты. Национальная музыкальная премия "Украинская песня года", телевизионный детский конкурс "Шаг к звездам", получат новое дыхание и откроют двери новым исполнителям и молодым талантам Украины! Мечтаю, чтобы в Украине было модно быть украинцем, говорить на украинском языке и учиться в украинских университетах! Любите украинское! Поддерживайте украинское! Создавайте украинское! Держим вместе украинскую волну!" — сказал Михаил Поплавский.