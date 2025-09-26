"Співаючий ректор як технологія" — 30 років PR-проєкту: феномен Поплавського

Поплавський стверджує, що краща реклама — це критика

У Київському університеті культури відзначили 30-річчя легендарного PR-проєкту "Співаючий ректор як технологія", який став проривом у популяризації вишу та сміливим викликом суспільству. Про це повідомив Михайло Поплавський на своїй сторінці в Instagram.

Це був тернистий шлях, з поразками й перемогами, масштабними проєктами й критикою. Сьогодні Поплавський пишається університетом, заради якого ризикував, приймаючи неординарні рішення. Він, як криголам, йшов уперед з вірою в успіх своєї справи. За допомогою PR-проєкту "Співаючий ректор як технологія" і "теорії стресу" досяг особистого успіху і визнання університету культури.

Автор креативних ідей та інноваційних рішень, ректор Університету культури наважився на нестандартний крок — вийшов на сцену з піснею "Юний орел" у Будинку культури "Арсенал" (1995). Так почався новий етап його діяльності, що поєднав шоубізнес і освіту. За словами Поплавського, саме "теорія стресу" стала основою стратегії: несприйняття і критика з боку суспільства лише підсилювали впізнаваність вишу.

"25-м кадром я увійшов у масову підсвідомість. Чим більше мене критикували, тим більше людей дізнавалося про інститут культури. Критика – це найкраща реклама", — наголосив Поплавський.

Результатом PR-стратегії стали освітні реформи: нові спеціальності, оновлений професорсько-викладацький склад і сучасні методики навчання. У 1997 році інститут отримав статус університету, а вже у 1999-му став національним. Сьогодні КНУКіМ займає перше місце серед культурно-мистецьких вишів України за рейтингом "Топ-10 мистецьких закладів освіти".

За три десятиліття командою університету було реалізовано десятки масштабних національних проєктів – дитячий телевізійний конкурс "Крок до зірок" (1997), телевізійний конкурс "Наша пісня" (2004), телевізійна програма "Шеф-кухар країни" (2010), Шевченківський вечір "Ми діти твої, Україно!" (2013), концертна програма "Мамо, вічна і кохана!" (2013), Національна музична премія "Українська пісня року" (2016) та інші.

Ще одним важливим проєктом для Михайла Поплавського став безпрецедентний, вікопомний для нашої країни телемарафон "Пісня об’єднує нас!", що в 2012-му році увійшов до Книги світових рекордів Гіннеса. 110 годин 3 хвилини 27 секунд безперервного звучання української пісні прославили Україну на весь світ у категорії "Найтриваліший музичний телевізійний марафон національної пісні у прямому ефірі". Музичну перемогу нашої держави спостерігали на всіх континентах, а повідомлення про рекорд України миттєво стало новиною номер один провідних телеканалів та інформагентств світу.

Сьогодні "Співаючий ректор" залишається унікальним феноменом українського шоубізнесу та PR, що поєднав особистий бренд із розкруткою університету.

30 років PR-проєкту "Співаючий ректор як технологія" – понад 100 пісень, 64 кліпи, 49 фільмів та понад 60 книг побачили світ. Вони пронизані національним духом та любовʼю до України.

Михайло Поплавський відзначив 30-річний ювілей проєкту випуском нового музичного альбому "Золоті хіти", до якого увійшли найкращі композиції виконавця українських пісень. Такі ж яскраві, життєствердні і натхненні позитивною енергією, як і сам "Співаючий ректор".

"Ми готуємось відновити національні проєкти. Національна музична премія "Українська пісня року", телевізійний дитячий конкурс "Крок до зірок", отримають нове дихання і відкриють двері новим виконавцям і молодим талантам України! Мрію, щоб в Україні було модно бути українцем, говорити українською і вчитися в українських університетах! Любіть українське! Підтримуйте українське! Створюйте українське! Тримаймо разом українську хвилю!" – сказав Михайло Поплавський