В Виннице провели встречу IT Meets: Главная тема — будущее сервисного бизнеса и роль CEO

Событие собрало топовых представителей украинского ИТ, обсуждавших действенные стратегии развития бизнеса

В Виннице состоялось мероприятие "IT Meets. Сервисный бизнес 2025: Lead & Deliver". Событие оказалось полезным для владельцев и CEO сервисных IT-компаний, руководителей направлений, проектных менеджеров, бизнес-аналитиков, HR-специалистов и всех, кто выстраивает отношения с клиентами.

В 2025 году сервисный IT-бизнес переживает переломный момент: клиентов уже не устраивает просто быстрое выполнение задач, они ждут от компаний стратегического мышления и проактивности. IT Meets инициировали как площадку для продуктивного разговора о том, от чего на самом деле зависят лояльность, прибыльность и устойчивость компаний в период нестабильности рынка.

Мероприятие собрало ведущих представителей украинского IT, которые обсуждали практические стратегии развития бизнеса.

Своим опытом поделились эксперты компаний Wiseboard, ELEKS, Sombra, IT Ассоциация Винницы, Teamvoy, E-commerce, EPAM, Covent IT, Tietoevry Create Ukraine, RIA.com и другие специалисты, хорошо знакомые с реалиями рынка.

Участники говорили о шагах, которые помогают компаниям масштабироваться в условиях нестабильности, оставаться конкурентоспособными и открывать новые возможности.

"Тема сервисного бизнеса сегодня особенно актуальна, потому что именно эта сфера сильнее всего ощущает влияние нестабильности и глобальной конкуренции. Украинские IT-компании привыкли быстро реагировать на вызовы, но сейчас важно строить стратегии роста заранее. Это событие стало платформой, где лидеры отрасли делятся инструментами для сохранения конкурентности, выхода на новые рынки и формирования зрелых бизнес-моделей в условиях, когда правила игры меняются каждый день", — комментируют организаторы.

Большое внимание уделили правильному построению финансовых продуктов и выходу на новые рынки с сохранением баланса между высокими рисками и реальной ценностью для клиентов. Обсуждалась и роль менеджеров, от которых напрямую зависит качество проектов и прибыльность компаний.

Отдельный акцент сделали на задачах CEO в 2025 году. Специалисты делились опытом формирования зрелой организационной структуры, которая обеспечивает стабильность, а также рассказывали, как строить бренд работодателя, привлекающий талантливых специалистов и создающий пространство для работы и развития. Важной темой стала оптимизация внутренних процессов, ведь именно от этого зависит эффективность управления командами и скорость реализации проектов.

Эксперты подчеркивали: современный сервисный бизнес больше не может оставаться статичным. Клиенты ожидают быстрых решений, прозрачной коммуникации и стабильных результатов. Компании должны искать инновационные инструменты, внедрять новые подходы к укреплению лояльности и всегда быть готовыми к глобальной конкуренции.

Мероприятие поддержала компания Favbet Tech — она стала одним из инициаторов первого в стране AI-комитета, а по итогам года, по данным проекта "Дія.City", вошла в топ-5 крупнейших налогоплательщиков среди резидентов "Дія.City". Сегодня Favbet Tech входит в ТОП-50 IT-компаний Украины по данным DOU, является членом IT Ukraine Association и активно развивает направление искусственного интеллекта.

"Сервисный бизнес меняется очень быстро. Подобные события дают возможность обменяться опытом и лучше понять, какие решения уже сегодня формируют рыночные тренды. Для нас важно быть частью этого процесса", — отметил CEO Favbet Tech Артём Скрипник.