Favbet Tech стал партнером IT Arena 2025 во Львове

Компания стала партнером главной техконференции страны и представит свои ИИ-разработки

Технологическая компания Favbet Tech стала партнером IT Arena 2025 , которая состоится 26–28 сентября на стадионе "Арена Львов". Партнерство усиливает вовлеченность компании в развитие украинской IT-экосистемы и поддержку технологического сообщества.

В этом году IT Arena ожидает более 6000 участников из 30 стран и будет работать сразу на пяти сценах — Business, Technology, Product, Startup и, впервые, Defense, посвященной оборонным технологиям. В программе — Startup Competition с призовым фондом $60 000, Made in Ukraine Showcase для B2B-решений и около 50 митапов в финальный день. Среди заявленных спикеров — Михаил Федоров, Террелл Дж. Старр, Саша Мишо, Йонатан Левин и другие.

"IT Arena — очень качественная площадка, где украинские компании могут показать себя миру, получить импульс для дальнейшего развития. Для Favbet Tech это партнерство является продолжением наших усилий по поддержке украинского IT-комьюнити и развитию АI-экспертизы", — прокомментировал Артем Скрипник, CEO Favbet Tech.

В течение 2024–2025 годов Favbet Tech системно поддерживает отраслевые события и объединения: компания — генеральный партнер и соинициатор AI-комитета Ассоциации IT Ukraine, партнер серий CEO Talks и ежеквартальных встреч Diia.City Union, официальный партнер Forbes AI Day 2025 в Киеве.