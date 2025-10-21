Военный подверг критике поездку главы Полтавской ОВА в Британию во время обстрелов и блэкаутов на Полтавщине

И.о. главы Полтавской областной военной администрации Владимир Когут находился с визитом в Великобритании, пока жители области переживали последствия российских обстрелов во время блэкаутов, а в Полтавскую область уже начали долетать российские КАБы. Об этом в своем телеграмм-канале написал военный блогер Алексей "Сталкер".

"На прошлой неделе в.о. начальника Полтавской ОВ Владимир Когут вместе с делегацией посетил Великобританию — изучал, как работают тамошние мусороперерабатывающие заводы и центры чистой энергетики. О поездке – целый отчет на его странице в Facebook: встречи с послом, фото с предприятий, разговоры об инвестициях и "энергостойкость". А вот о другом событии — ударе управляемыми авиабомбами по Полтавщине 20 октября — ни слова", — обратил внимание военный.

По его словам, именно в этот день Россия впервые применила по области новую модификацию реактивных КАБ, способных долетать более 100 км. По данным OSINT-аналитиков, бомбы летели с территории Белгородской области и взорвались в Полтавском районе.

"Показательный контраст: в фейсбуке руководителя области — о британских мусороперерабатывающих технологиях, а не о безопасности региона, уже в зоне поражения авиации. Выходит, что "энергостойкость" на бумаге интересует больше, чем реальная устойчивость — когда над Полтавщиной уже летают КАБы, а сама область живет в условиях аварийных отключений электроэнергии из-за российских обстрелов", — подытожил военный.

Напомним, Владимир Когут сообщил, что в рамках рабочего визита в Великобританию вместе с командой Полтавской ОВА посетил несколько ведущих предприятий графства Саффолк, а также обсудил тему поддержки проектов энергостойкости.