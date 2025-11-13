"Шахеды" кошмарили Украину всю ночь. Где раздались взрывы

На утро 13 ноября атака еще продолжается

В ночь на 13 ноября Россия атаковала Украину "шахедами". Основные направления удара – Днепропетровщина и Одесчина.

Как сообщали Воздушные силы (ВС), курс дронов на территорию Украины был зафиксирован еще вечером 12 ноября. "Шахеды" летели из акватории Черного моря и не только.

Что нужно знать:

Также Россия атаковала Харьковщину, Полтавщину и Запорожье

Российская атака началась еще вечером 12 ноября

Немало дронов над Украиной сбили силы ПВО

Ночью взрывы прогремели на Днепропетровщине — Васильковке, а также на Одесчине — Арциз. По данным мониторов, самое последний город российские дроны усиленно атаковали. По состоянию на 6:00 в Днепропетровской области дроны были зафиксированы около Днепра и в направлении Каменского. Всего над областью было 15 "шахедов".

Карта тревоги 13 ноября, утро

Данные о последствиях российской атаки уточняются, информация о пострадавших не поступала. Одна к утру 13 ноября атака еще продолжалась.

Напомним, в результате российских атак по энергетике в сети возник большой дефицит, из-за чего ввели графики отключений света. Однако уже известно, почему после атаки 8 ноября ограничения ужесточились.

Ранее "Телеграф" писал, что начальник управления коммуникации командования Воздушных сил Юрий Игнат рассказал о новой особенности российских ударов.