Такой парад – раз в 14 лет: когда в небе выстроятся шесть планет одновременно

Уникальное астрономическое шоу можно будет увидеть уже в эту субботу – планеты одновременно появятся на вечернем небосводе

28 февраля 2026 года у украинцев будет редкая возможность наблюдать одно из самых эффектных астрономических явлений последних десятилетий — так называемый "парад планет". Шесть планет Солнечной системы одновременно выстроятся дугой на вечернем небе, и это зрелище не будет повторяться до 2040 года.

NASA официально использует для таких явлений термин planetary parade, подчеркивая их редкость и зрелищность. "Телеграф" расскажет об этом подробнее.

Какие планеты "примут участие"

В параде "примут участие" Меркурий, Венера, Сатурн, Юпитер, Уран и Нептун — они расположатся вдоль эклиптики, воображаемой линии, по которой Солнце движется по небосводу в течение года. Самыми яркими станут Венера и Юпитер — они будут сиять ровным немерцающим светом, сразу отличающим планеты от звезд. Сатурн и Меркурий также заметны без оптики при ясном небе, а вот для Урана и Нептуна понадобится бинокль или телескоп.

Когда и где смотреть в Украине

Лучшее время для наблюдения — с 18:00 до 19:30 по киевскому времени, сразу после заката, который в Украине приходится примерно на 17:40–17:50. Большинство планет следует искать на западе и юго-западе: низко над горизонтом сойдутся Венера, Меркурий, Сатурн и Нептун, выше над ними — Уран, а на юго-востоке будет ярко сиять Юпитер рядом с почти полной Луной.

Для лучшего результата следует выехать за пределы города, где меньше светового загрязнения, и выбрать место с открытым западным горизонтом – без домов, леса или холмов, которые могут перекрыть осмотр.

Почему это явление уникально

Планеты не выравниваются в идеальную прямую – это физически невозможно из-за разных наклонностей орбит. То, что мы наблюдаем, является оптическим эффектом: все шесть тел оказываются в одном секторе небосвода, образуя эффектную дугу. Именно эта редкая конфигурация и поражает — последний раз что-то подобное можно было увидеть более десяти лет назад, а в следующий раз придется ждать до 2040 года.

Если 28 февраля будет облачно

Явление можно наблюдать также 27 февраля и 1 марта, хоть и в менее компактном виде. Если субботнее небо закроют тучи, есть шанс догнать парад в ближайшие дни. Главное – заранее проверяйте прогноз погоды: ясное небо является абсолютным условием для наблюдения. Парад планет – это напоминание о том, что космос всегда рядом и доступен каждому, кто готов поднять глаза вверх. Не упустите.

