Проблемы с энергетикой на порядок выше, чем в прошлом году. Кулеба дал прогноз на зиму

Сложнее всего будет жителям многоэтажек

Начиная с первого года войны России против Украины — 2014, каждая новая зима в Украине была более сложная, чем предыдущая. Текущая зима из-за атак России на нашу энергетику будет сложнее, чем прошлая, но Украина выстоит.

Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре со своей невестой, украинским издателем и бизнесвумен Светланой Павелецкой. Видео он опубликовал на своем YouTube канале.

Каждый раз мы задавали себе вопрос: как нам ее (зиму, ред.) пережить? На основании этого эмпирического опыта я выскажу предположение, что, несмотря на то, что сейчас наши проблемы с энергетикой на порядок выше, чем проблемы в прошлом году, мы эту зиму переживем. Будет сложно? Да, будет сложно, Дмитрий Кулеба

Экс-министр добавил, что из-за проблем с электроснабжением страдает бизнес. Особенно тяжело, добавил Кулеба, людям, живущим в многоквартирных домах.

Будет очень тяжело, но мы переживем, мы справимся, потому что мы чрезвычайно сильные, — резюмировал бывший глава МИД

Напомним, эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев объяснил "Телеграфу", почему жесткие графики отключений света, которые сейчас действуют в Украине, к сожалению, будут продолжаться. Главная проблема – недостаток генерации (производства электроэнергии).

Кроме того, министр энергетики Украины в 2020 году, заслуженный энергетик Украины Ольга Буславец рассказала "Телеграфу", почему в одних регионах ситуация с электроснабжением лучше, чем в других. Основная причина в том, что в западной части страны больше генерации, а в центр и на восток ее передать в достаточном количестве нельзя.