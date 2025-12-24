Тысячу Зеленского разрешили тратить в NOVUS, Rozetka и не только: есть одна большая проблема

Использовать деньги нужно до 30 июня 2026 года

Тысячу Зеленского (зимнюю поддержку) теперь можно тратить еще в большем количестве супермаркетов. В обновленном списке VARUS, NOVUS и не только. Однако оформить помощь можно только сегодня.

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале приложения "Дія".

В правительстве рассказали, что теперь карточкой Национальный кэшбек можно воспользоваться в таких сетях:

NOVUS,

LIGA PRIM

онлайн на ROZETKA

Также оплатить продукты можно в магазинах сетей:

Близенько,

Auchan,

SPAR,

VARUS,

Torba,

Сім23,

Сімі и Fozzy Group – Сильпо, Фора,

THRASH!ТРАШ!,

Fozzy.

А еще – онлайн-покупки на маркетплейсе MAUDAU.

Зимняя тысяча

Однако стоит отметить, что оформить выплату нужно успеть до конца сегодняшнего дня, 24 декабря. Использовать деньги нужно до 30 июня 2026 года.

На что можно, а на что нельзя тратить деньги

1 000 грн помощи можно использовать:

на оплату коммунальных и почтовых услуг,

благотворительность,

товары от украинских производителей — лекарства, книги и продукты питания (кроме подакцизных).

