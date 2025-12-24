Тысячу Зеленского разрешили тратить в NOVUS, Rozetka и не только: есть одна большая проблема
Использовать деньги нужно до 30 июня 2026 года
Тысячу Зеленского (зимнюю поддержку) теперь можно тратить еще в большем количестве супермаркетов. В обновленном списке VARUS, NOVUS и не только. Однако оформить помощь можно только сегодня.
Об этом сообщается в официальном Telegram-канале приложения "Дія".
В правительстве рассказали, что теперь карточкой Национальный кэшбек можно воспользоваться в таких сетях:
- NOVUS,
- LIGA PRIM
- онлайн на ROZETKA
Также оплатить продукты можно в магазинах сетей:
- Близенько,
- Auchan,
- SPAR,
- VARUS,
- Torba,
- Сім23,
- Сімі и Fozzy Group – Сильпо, Фора,
- THRASH!ТРАШ!,
- Fozzy.
- А еще – онлайн-покупки на маркетплейсе MAUDAU.
Однако стоит отметить, что оформить выплату нужно успеть до конца сегодняшнего дня, 24 декабря. Использовать деньги нужно до 30 июня 2026 года.
На что можно, а на что нельзя тратить деньги
1 000 грн помощи можно использовать:
- на оплату коммунальных и почтовых услуг,
- благотворительность,
- товары от украинских производителей — лекарства, книги и продукты питания (кроме подакцизных).
Ранее "Телеграф" рассказывал, что частью программы "Зимняя поддержка" также есть возможность бесплатно ездить на поездах "Укрзализныци".