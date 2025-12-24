Тисячу Зеленського дозволили витрачати в NOVUS, Rozetka і не тільки: є одна велика проблема
Використовувати гроші потрібно до 30 червня 2026 року
Тисячу Зеленського (зимову підтримку) тепер можна витрачати ще більшу кількість супермаркетів. В оновленому списку VARUS, NOVUS та не тільки. Проте оформити допомогу можна лише сьогодні.
Про це повідомляється в офіційному Telegram-каналі програми "Дія".
В уряді розповіли, що тепер карткою Національний кешбек можна скористатися у таких мережах:
- NOVUS
- LIGA PRIM
- онлайн на ROZETKA
Також сплатити продукти можна в магазинах мереж:
- Близенько
- Auchan
- SPAR
- VARUS
- Torba
- Сім23
- Сімі та Fozzy Group – Сільпо, Фора
- THRASH!ТРАШ!
- Fozzy
- А ще – онлайн-покупки на маркетплейс MAUDAU.
Однак варто зазначити, що оформити виплату потрібно встигнути до кінця сьогоднішнього дня, 24 грудня. Використовувати гроші потрібно до 30 червня 2026 року.
На що можна, а на що не можна витрачати гроші
1 000 грн допомоги можна використати:
- на оплату комунальних та поштових послуг,
- благодійність,
- товари від українських виробників – ліки, книги та продукти харчування (крім підакцизних).
