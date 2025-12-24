Тисячу Зеленського дозволили витрачати в NOVUS, Rozetka і не тільки: є одна велика проблема

Використовувати гроші потрібно до 30 червня 2026 року

Тисячу Зеленського (зимову підтримку) тепер можна витрачати ще більшу кількість супермаркетів. В оновленому списку VARUS, NOVUS та не тільки. Проте оформити допомогу можна лише сьогодні.

Про це повідомляється в офіційному Telegram-каналі програми "Дія".

В уряді розповіли, що тепер карткою Національний кешбек можна скористатися у таких мережах:

NOVUS

LIGA PRIM

онлайн на ROZETKA

Також сплатити продукти можна в магазинах мереж:

Близенько

Auchan

SPAR

VARUS

Torba

Сім23

Сімі та Fozzy Group – Сільпо, Фора

THRASH!ТРАШ!

Fozzy

А ще – онлайн-покупки на маркетплейс MAUDAU.

Зимова тисяча

Однак варто зазначити, що оформити виплату потрібно встигнути до кінця сьогоднішнього дня, 24 грудня. Використовувати гроші потрібно до 30 червня 2026 року.

На що можна, а на що не можна витрачати гроші

1 000 грн допомоги можна використати:

на оплату комунальних та поштових послуг,

благодійність,

товари від українських виробників – ліки, книги та продукти харчування (крім підакцизних).

Раніше "Телеграф" розповідав, що частиною програми "Зимова підтримка" також є можливість безкоштовно їздити потягами "Укрзалізниці".