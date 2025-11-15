Зимняя поддержка стартовала: "Дия" не выдержала нагрузки

Подать заявку на 1 000 грн можно онлайн и офлайн до 24 декабря

В "Дии" фиксируют сбои. Их связывают со стартом программы "Зимняя поддержка".

Что нужно знать

Подать заявку на программу "Зимняя поддержка" можно онлайн через "Дию" или офлайн через Укрпочту

Временные сбои в работе "Дии" ожидаются из-за высокого трафика

Право на помощь имеют украинцы, находящиеся на территории страны, кроме оккупированных территорий

Государственная программа "Зимняя поддержка", в рамках которой украинцы могут получить 1000 грн помощи, заработала 15 ноября. Чтобы ею воспользоваться, заявку можно подать через "Дию". Скорее всего, из-за большого количества одновременных обращений в приложении "Дия" наблюдаются временные сбои в работе.

Окно загрузки программы "Дия" выглядит по-разному

Кто может получить зимнюю тысячу

Подать заявку можно с 15 ноября по 24 декабря в приложении "Дия" или офлайн. Право на помощь от государства имеют украинцы, которые находятся на территории Украины на момент подачи заявления (кроме жителей временно оккупированных территорий). За несовершеннолетних заявление подают родители.

Как можно получить средства

Онлайн: на карточку Нацкешбека после подачи заявления в "Дии"

на после подачи заявления в "Дии" Офлайн: в отделениях Укрпочты.

В случае временных сбоев в работе "Дии" обычно рекомендуют подождать и повторить попытку позже — нагрузка на сервис ожидается в течение первых дней работы программы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что начисленную сумму можно будет потратить в течение 180 дней. Среди вариантов – оплата коммунальных услуг, покупка лекарств и т.д.