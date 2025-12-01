Бесплатные километры от "Укрзализныци" уже на подходе? Какие изменения хотят внести в программу

"Подарочные" поездки являются частью программы "Зимняя поддержка"

Кабмин отправил на доработку программу бесплатных путешествий поездами "Укрзализныци" УЗ-3000. Когда ее примут, каждый украинец сможет безвозмездно проехать поездами "Укрзализныци" 3000 километров.

Что нужно знать:

Кабмин рассматривает постановление о бесплатных 3000 километрах по Украине поездами УЗ

По предварительным данным, программу будут реализовывать в два этапа

Вероятно, воспользоваться бесплатным проездом можно будет только по направлениям, определенным "Укрзализныцей"

Народный депутат Алексей Гончаренко сначала сообщил, что Кабмин принял программу, но позже уточнил, что ее отправили на доработку. Первая редакция программы определяла, что в рамках лимита 3000 км на одного человека в год билет и плацкарты будут стоить 0 гривен, однако это не будет распространяться на вагоны класса СВ и поезда "Интерсити".

Согласно предварительному документу, запуск программы будет происходить в два этапа (с даты вступления постановления в силу до 23 декабря 2026 года). Список поездов, вагонов и периоды курсирования определяет "Укрзализныця", с учетом приоритета для пассажиров, пользующихся инициативой.

Первый этап

В рамках первого этапа УЗ будет осуществлять перевозку в рамках программы УЗ-3000 по специально определенным маршрутам. В частности, со станций в районах возможных или активных боевых действий или вблизи них, а также с территорий, официально внесенных в госреестры боевых действий или оккупации.

Второй этап

На втором этапе предполагается расширение перечня направлений. "Укрзализныця" определит дополнительные маршруты в соответствии с возможностями подвижного состава.

Как сообщал "Телеграф", президент Украины Владимир Зеленский анонсировал бесплатные поездки поездами УЗ в начале ноября. Инициатива, которая является частью программы "Зимняя поддержка", вызвала непонимание многих украинцев, ведь во время войны деньги нужны на другое.