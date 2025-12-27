Эффективные FPV-дроны и наземные комплексы. Какое украинское оружие уже помогает ВСУ на фронте

FPV-дроны UB60D, которые кодифицировала компания в этом году, массово поставляются по государственным контрактам и передаются в различные подразделения для тестирования в боевых условиях.

Об этом в интервью проекту NV и The Economist "Мир впереди 2026" заявил генеральный директор ООО "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас.

"Важно получать профессиональный фидбек, потому что на фронте все быстро меняется: частоты, сигналы, средства противодействия. Мы как производитель оружия должны под эти изменения адаптироваться так же быстро", — объясняет он.

По его словам, стоимость FPV-дрона UB60D около $500, и это "конкурентная цена с учетом того, что это не просто дрон, а уже готовый интегрированный боеприпас в заводской комплектации".

"Наш FPV-дрон UB60D — это интегрированный боеприпас на основе 60-мм минометного выстрела. FPV для нас — это просто другой способ доставки этого боеприпаса к цели. Тот же выстрел может применяться и как минометная мина, и как сбросная бомба, и как заряд на FPV. Мы хотим максимально эффективно использовать производимые боеприпасы во всех возможных форматах", — говорит Бельбас.

Также, как рассказал гендиректор ООО "Украинская бронетехника", беспилотный наземный комплекс PROTECTOR, кодифицировавший компания в этом году, проходит боевые испытания в нескольких подразделениях.

"PROTECTOR мы этим летом кодифицировали и передали на боевые испытания нескольким подразделениям. Сейчас ждем обратной связи. Это новая разработка — надо подтвердить характеристики в реальном применении. Параллельно показываем комплекс партнерам в Европе, уже есть интерес, но массовые закупки пойдут после того, как пройдём весь цикл проверок, работаем с ним. Работаем и над установкой разной полезной нагрузки, от боевых модулей до лазерных систем", — заявил Бельбас.