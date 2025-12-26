Более 200 тысяч снарядов и не только. На какие объемы может выйти украинское производство в 2026 году

Самый большой вызов в производстве боеприпасов – не технологии, а финансирование. Об этом в интервью проекту NV и The Economist "Мир впереди 2026" заявил генеральный директор ООО "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас.

"Серийные линии не могут работать "включаясь" под отдельные контракты: если нет заказа и предплаты — все останавливается. Так было и в этом году: годовой план минометов закрыли еще в июне — дальше простой. Аналогично с бронеавтомобилями — годовые контракты закрыли в октябре. Поэтому реальные мощности и фактические объемы — совершенно разные цифры", — заявил он.

По его словам, компания в 2025 году быстро наладила производство боеприпасов натовских калибров 155 мм, 105 мм.

"Мы работаем по лицензии холдинга Czechoslovak Group. В него входят словацкая MSM Group и испанская FM Granada — один из немногих производителей в Европе, имеющий собственное производство порохов. Эта модель дает нам полную техническую документацию, стандарты контроля качества и готовые технологические решения. Поэтому мы очень быстро запустили производство 155-мм боеприпасов", – рассказал он.

Как сообщил Бельбас, в будущем году компания планирует запустить серийное производство снарядов 105 мм М1.

"Если государство обеспечивает заказами и предоплатой, мы технически готовы в 2026 году выйти на такие объемы серийного производства: приблизительно двести сорок тысяч снарядов М107 калибра 155 мм в год, около шестидесяти тысяч дальнобойный Boat Tail и до ста тысяч выстрелов калибра 105 мм. Но сможет ли бюджет профинансировать такой масштаб — это уже другой разговор", — добавляет он.