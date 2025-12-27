Ефективні FPV-дрони та наземні комплекси. Яка українська зброя вже допомагає ЗСУ на фронті

FPV-дрони UB60D, які компанія кодифікувала в цьому році, масово постачаються за державними контрактами та передаються в різні підрозділи для тестування в бойових умовах.

Про це в інтервʼю проєкту NV та The Economist "Світ попереду 2026" заявив генеральний директор ТОВ "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас.

"Важливо отримувати професійний фідбек, тому що на фронті усе швидко змінюється: частоти, сигнали, засоби протидії. Ми як виробник зброї маємо під ці зміни адаптуватися так само швидко", — пояснює він.

За його словами, вартість FPV-дрона UB60D близько $500, і це "конкурентна ціна з урахуванням того, що це не просто дрон, а вже готовий інтегрований боєприпас у заводській комплектації".

"Наш FPV-дрон UB60D — це інтегрований боєприпас на основі 60-мм мінометного пострілу. FPV для нас — це просто інший спосіб доставки цього боєприпасу до цілі. Той самий постріл може застосовуватися і як мінометна міна, і як скидна бомба, і як заряд на FPV. Ми хочемо максимально ефективно використовувати боєприпаси, які виробляємо, у всіх можливих форматах", — каже Бельбас.

Також, як розповів гендиректор ТОВ "Українська бронетехніка", безпілотний наземний комплекс PROTECTOR, який компанія кодифікувала в цьому році, проходить бойові випробовування в кількох підрозділах.

"PROTECTOR ми цього літа кодифікували й передали на бойові випробування кільком підрозділам. Зараз чекаємо зворотного зв’язку. Це нова розробка — треба підтвердити характеристики в реальному застосуванні. Паралельно показуємо комплекс партнерам у Європі, вже є інтерес, але масові закупівлі підуть після того, як пройдемо весь цикл перевірок. Працюємо і над встановленням різного корисного навантаження, від бойових модулів до лазерних систем", — заявив Бельбас.