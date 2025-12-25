Украину могут атаковать 6000 "шахедов" в месяц? Эксперт назвал четыре признака

Россияне провели серьезную подготовку для масштабирования выпуска дронов

В середине 2025-го россияне производили в сутки до сотни ударных дронов типа Shahed 136/"Герань-2", и вполне могут удвоить эту цифру. Для этого есть необходимые производственные площади, человеческие ресурсы, техническое оборудование и материалы.

Об этом в эфире YouTube-канала Telеgraf UA рассказал авиационный эксперт, аналитик Константин Криволап.

— В июне россияне производили в среднем 3 000 "шахедов" в месяц. К октябрю они расширили, построили цеха в [особой экономической зоне] "Алабуга", нагнали каких-то людей и начали их обучать, снимали мультяшные ролики. Они показывали, что в октябре будут производить 4 000. Похоже было, что до конца года выйдут на 6 000, говорит аналитик.

По его словам, россияне провели серьезную подготовку: закупили в Китае станки и множество комплектующих, необходимых для производства фюзеляжей "шахедов". Кроме того, РФ имеет собственное производство эпоксидных смол и нити, из которых формируется корпус дрона.

— Сейчас они вышли, судя по всем расчетам, где-то на 4 000 "шахедов" в месяц, может, чуть больше. До шести [тысяч] там далеко, даже до пяти далеко, — подытожил Константин Криволап.

