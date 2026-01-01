Полный календарь на 2026 год: сколько выходных и праздников будет в украинцев
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
В новом году у украинцев будет много важных календарных дат
Вот и наступил Новый 2026 год. На него украинцы возлагают большие надежды — от личных перемен к лучшему до мира в Украине и мире. Календарь на 2026 год наполнен не только рабочими, но и выходными днями. Также в этом году будет много выходных, важных дат и религиозных праздников.
"Телеграф" подготовил полный календарь на 2026 год со всеми выходными и праздниками, которые ожидают украинцев.
Этот год является обычным (не високосным), поэтому в феврале будет стандартных 28 дней. А в целом в 2026 году будет стандартных 365. Из них 247 — рабочие дни и 118 — выходные и праздничные дни.
Отметим, что на период действия военного положения в Украине отменены дополнительные выходные на государственные праздники. Поэтому по закону в государственных учреждениях выходными будут только субботы и воскресенья.
Календарь на 2026 год
- 1 января — Новый год
- 8 марта — Международный женский день
- 12 апреля — Пасха
- 1 мая — День труда
- 8 мая — День Победы над нацизмом
- 31 мая — Троица
- 28 июня — День Конституции Украины
- 15 июля — День Украинской Государственности
- 24 августа — День Независимости Украины
- 1 октября — День защитников Украины
- 25 декабря — Рождество Христово
Ранее "Телеграф" публиковал церковный календарь на январь 2026 года. Узнайте, когда Крещение Господне, Татьянин день и другие праздники.