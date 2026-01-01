Полный календарь на 2026 год: сколько выходных и праздников будет в украинцев

В новом году у украинцев будет много важных календарных дат

Вот и наступил Новый 2026 год. На него украинцы возлагают большие надежды — от личных перемен к лучшему до мира в Украине и мире. Календарь на 2026 год наполнен не только рабочими, но и выходными днями. Также в этом году будет много выходных, важных дат и религиозных праздников.

"Телеграф" подготовил полный календарь на 2026 год со всеми выходными и праздниками, которые ожидают украинцев.

Этот год является обычным (не високосным), поэтому в феврале будет стандартных 28 дней. А в целом в 2026 году будет стандартных 365. Из них 247 — рабочие дни и 118 — выходные и праздничные дни.

Отметим, что на период действия военного положения в Украине отменены дополнительные выходные на государственные праздники. Поэтому по закону в государственных учреждениях выходными будут только субботы и воскресенья.

Календарь на 2026 год

1 января — Новый год

8 марта — Международный женский день

12 апреля — Пасха

1 мая — День труда

8 мая — День Победы над нацизмом

31 мая — Троица

28 июня — День Конституции Украины

15 июля — День Украинской Государственности

24 августа — День Независимости Украины

1 октября — День защитников Украины

25 декабря — Рождество Христово

Календарь на 2026 год от "Телеграфа"

