Полный календарь на 2026 год: сколько выходных и праздников будет в украинцев

Галина Струс
2026 не высокосный, в нем будет стандарно 365 дней
В новом году у украинцев будет много важных календарных дат

Вот и наступил Новый 2026 год. На него украинцы возлагают большие надежды — от личных перемен к лучшему до мира в Украине и мире. Календарь на 2026 год наполнен не только рабочими, но и выходными днями. Также в этом году будет много выходных, важных дат и религиозных праздников.

"Телеграф" подготовил полный календарь на 2026 год со всеми выходными и праздниками, которые ожидают украинцев.

Этот год является обычным (не високосным), поэтому в феврале будет стандартных 28 дней. А в целом в 2026 году будет стандартных 365. Из них 247 — рабочие дни и 118 — выходные и праздничные дни.

Отметим, что на период действия военного положения в Украине отменены дополнительные выходные на государственные праздники. Поэтому по закону в государственных учреждениях выходными будут только субботы и воскресенья.

Календарь на 2026 год

  • 1 января — Новый год
  • 8 марта — Международный женский день
  • 12 апреля — Пасха
  • 1 мая — День труда
  • 8 мая — День Победы над нацизмом
  • 31 мая — Троица
  • 28 июня — День Конституции Украины
  • 15 июля — День Украинской Государственности
  • 24 августа — День Независимости Украины
  • 1 октября — День защитников Украины
  • 25 декабря — Рождество Христово
Календарь на 2026 год от "Телеграфа"

