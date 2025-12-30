Когда Крещение Господне, Татьянин день и другие праздники: церковный календарь на январь 2026

Январь не богат церковными праздниками

Первый месяц 2026 года принесет нам несколько церковных праздников. Это месяц, "задающий тон" всему году. Именно в январе мы будем отмечать Крещение — любимое событие многих.

После перехода Православной церкви Украины и части других церквей на новоюлианский календарь, даты праздников синхронизировались с общеевропейской традицией. "Телеграф" представляет церковный календарь на январь, чтобы вы не пропустили главные события первого месяца 2026 года.

Церковный календарь на январь 2026

1 января — Обрезание Господне. День святителя Василия Великого

6 января — Богоявление (Крещение Господне)

7 января — Собор святого Иоанна Крестителя

12 января — мц. Татианы Римской (Татьянин день)

30 января — Собор трех святителей

Обрезание Господне (1 января) символизирует принятие Христом человеческого закона, а память святителя Василия Великого — одного из величайших богословов Церкви — напоминает силу разума, веры и служения. Это день не громкий, но фундаментальный.

Один из важнейших праздников всего церковного года — Крещение Господне. Именно в этот день вспоминается крещение Иисуса Христа в реке Иордан и явление Святой Троицы. В традиции этот день ассоциируется с освящением воды, очищением и символическим началом нового духовного этапа. В новом стиле Богоявление окончательно вернулось на 6 января — как в большинстве христианского мира.

Ранее "Телеграф" делился календарем профессиональных и государственных праздников в январе. Всего в январе будет 31 день. Рабочих дней: 17. Выходные и праздничные дни: 14.