Когда Крещение Господне, Татьянин день и другие праздники: церковный календарь на январь 2026

Наталья Дума
Церковный календарь на январь 2026
Январь не богат церковными праздниками

Первый месяц 2026 года принесет нам несколько церковных праздников. Это месяц, "задающий тон" всему году. Именно в январе мы будем отмечать Крещение — любимое событие многих.

После перехода Православной церкви Украины и части других церквей на новоюлианский календарь, даты праздников синхронизировались с общеевропейской традицией. "Телеграф" представляет церковный календарь на январь, чтобы вы не пропустили главные события первого месяца 2026 года.

Церковный календарь на январь 2026

  • 1 января — Обрезание Господне. День святителя Василия Великого
  • 6 января — Богоявление (Крещение Господне)
  • 7 января — Собор святого Иоанна Крестителя
  • 12 января — мц. Татианы Римской (Татьянин день)
  • 30 января — Собор трех святителей
Обрезание Господне (1 января) символизирует принятие Христом человеческого закона, а память святителя Василия Великого — одного из величайших богословов Церкви — напоминает силу разума, веры и служения. Это день не громкий, но фундаментальный.

Один из важнейших праздников всего церковного года — Крещение Господне. Именно в этот день вспоминается крещение Иисуса Христа в реке Иордан и явление Святой Троицы. В традиции этот день ассоциируется с освящением воды, очищением и символическим началом нового духовного этапа. В новом стиле Богоявление окончательно вернулось на 6 января — как в большинстве христианского мира.

Ранее "Телеграф" делился календарем профессиональных и государственных праздников в январе. Всего в январе будет 31 день. Рабочих дней: 17. Выходные и праздничные дни: 14.

