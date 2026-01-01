Повний календар на 2026 рік: скільки вихідних і свят буде в українців

У новому році в українців буде багато важливих календарних дат

Ось і настав Новий 2026 рік. На нього українці покладають великі надії — від особистих змін на краще до миру в Україні та світі. Календар на 2026 рік наповнений не лише робочими, а й вихідними днями. Також цього року буде багато вихідних, важливих дат та релігійних свят.

"Телеграф" підготував повний календар на 2026 рік з усіма вихідними та святами, які чекають на українців.

Цей рік є звичайним (не високосним), тож у лютому буде стандартних 28 днів. А загалом у 2026 році буде стандартних 365 днів. З них 247 – робочі дні та 118 – вихідні та святкові дні.

Зазначимо, що на період дії військового стану в Україні скасовано додаткові вихідні на державні свята. Тому згідно із законом у державних установах вихідними будуть лише суботи та неділі.

Календар на 2026 рік

1 січня — Новий рік

8 березня — Міжнародний жіночий день

12 квітня — Великдень

1 травня — День праці

8 травня — День Перемоги над нацизмом

31 травня — Трійця

28 червня — День Конституції України

15 липня — День Української Державності

24 серпня — День Незалежності України

1 жовтня — День захисників України

25 грудня — Різдво Христове

Календар на 2026 рік від "Телеграфа"

