Календарь на январь 2026: сколько выходных и праздников будет у украинцев

Все важные праздники и памятные даты на январь 2026

Январь — первый месяц нового 2026 года. Обычно это время новогодне-рождественских праздников, когда многие отправляются на каникулы и в путешествия. В этом месяце украинцы не только будут встречать Новый 2026 год, но и отмечать несколько важных государственных праздников и памятных дат.

"Телеграф" подготовил календарь на январь 2026 года, со всеми важными датами и выходными.

В целом в январе будет 31 день. Рабочих дней: 17. Выходных и праздничных дней: 14. Примечательно, что именно январь — тот месяц, когда день будет стремительно становиться длиннее. Так, если в начале месяца долгота дня составляет около 7 часов, то к концу января она увеличивается почти до 8,5 часов.

Отметим, что на период действия военного положения в Украине отменены дополнительные выходные на государственные праздники. Поэтому по закону в государственных учреждениях выходными будут только субботы и воскресенья.

Календарь на 2026 год

1 января — Новый год

20 января — День памяти защитников Донецкого аэропорта

22 января — День Соборности и свободы Украины

24 января — День внешней разведки в Украине

27 января — День памяти жертв Холокоста

29 января — Памятный День героев Крут

