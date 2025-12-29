Календарь на январь 2026: сколько выходных и праздников будет у украинцев
Все важные праздники и памятные даты на январь 2026
Январь — первый месяц нового 2026 года. Обычно это время новогодне-рождественских праздников, когда многие отправляются на каникулы и в путешествия. В этом месяце украинцы не только будут встречать Новый 2026 год, но и отмечать несколько важных государственных праздников и памятных дат.
"Телеграф" подготовил календарь на январь 2026 года, со всеми важными датами и выходными.
В целом в январе будет 31 день. Рабочих дней: 17. Выходных и праздничных дней: 14. Примечательно, что именно январь — тот месяц, когда день будет стремительно становиться длиннее. Так, если в начале месяца долгота дня составляет около 7 часов, то к концу января она увеличивается почти до 8,5 часов.
Отметим, что на период действия военного положения в Украине отменены дополнительные выходные на государственные праздники. Поэтому по закону в государственных учреждениях выходными будут только субботы и воскресенья.
Календарь на 2026 год
- 1 января — Новый год
- 20 января — День памяти защитников Донецкого аэропорта
- 22 января — День Соборности и свободы Украины
- 24 января — День внешней разведки в Украине
- 27 января — День памяти жертв Холокоста
- 29 января — Памятный День героев Крут
