Перемирие не в этом году: Грицак объяснил, когда может закончиться война

Эксперт назвал условие для мира

Перемирие в войне вряд ли произойдет в этом году, потому что разница между позициями Украины и России слишком велика. Хотя переговорный процесс существует, реальных шагов к завершению конфликта пока нет. Дональд Трамп пытается сблизить стороны, но его давление на Москву недостаточно.

Что нужно знать:

Трамп пытается оторвать Россию от Китая

Переговоры могут продолжаться годами

Мир невозможен, пока есть Путин

Об этом историк, профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак рассказал "Телеграфу" в материале: "Позицию Путина по отношению к Украине можно описать одним словом – Грицак о перемирии, выборах и Залужном".

Грицак не согласен с мнением, что переговорный процесс является спектаклем со стороны Кремля. По его словам, это, скорее, дипломатическая игра, в которой есть определенный прогресс. Условия переговоров изменились по сравнению с началом года – стороны, по крайней мере, на словах готовы идти на уступки.

Однако эксперт не считает, что процесс близок к завершению. "Это не значит, что будет перемирие, потому что дистанция между двумя сторонами слишком велика", — отметил историк.

Профессор Ярослав Грицак

Грицак объясняет поведение американской администрации желанием оторвать Россию от Китая. Из-за этого отношение Трампа к Москве значительно мягче, чем к Украине. Кроме того, американский президент считается лишь с грубой силой, поэтому думает, что сила на стороне России.

Историк сравнивает ситуацию с Корейской войной, переговоры в которой начались в 1949 году, а завершились только после смерти Сталина.

По моему мнению, мир невозможен, пока есть Путин, подчеркнул Грицак.

По словам эксперта, позиция российского лидера в отношении Украины иррациональна. Он просто не терпит существования отдельного украинского государства и нации. Путин будет продолжать свой план до тех пор, пока будет оставаться у власти.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что экспосол в США назвал неожиданный способ вынудить Путина к перемирию. Даже Китай не сможет помочь своим российским союзникам.