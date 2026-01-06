Из-за отключений света украинцы готовят на туристических газовых плитках: как не устроить взрыв

Простой лайфхак защитит от опасности

Украинцы уже не первый год из-за российских атак живут в условиях отключений света — как регулярных, так и внезапных. Особенно тяжело в квартирах и домах без газа, с электроплитами.

Чтобы приготовить или разогреть еду, сделать чай или кофе, при отключении электричества украинцы используют туристические плитки с маленькими газовыми баллонами. Это — простой и экономичный вариант. Такие плитки бывают разных модификаций и стоят недорого. Самое простое устройство с одним баллончиком можно приобрести по цене до 200 гривен.

Туристическая плитка с баллончиками

Цены на туристические плитки демократичные

Однако газ — взрывоопасное вещество, и пользование им требует внимания и соблюдения техники безопасности. Если ею пренебрегать – последствия могут быть плачевными. За время перебоев со светом во время войны, в Украине, к сожалению, происходили несчастные случаи из-за некорректного использования туристической плитки с газовыми баллонами.

Разборная туристическая плитка под газовые баллончики

В соцсетях украинцы делятся своим опытом и рассказывают, как нельзя пользоваться плиткой и баллончиками. Их нельзя размещать на электрической плите (так нередко делают, потому что это кажется логичным). Тепло, которое могло остаться (либо возникнет, если внезапно дадут свет) может нагреть баллон и плитку и вызвать взрыв.

Только, пожалуйста, не используйте ее на электро плите или тем более на электроплите, которая была до этого включена. В позапрошлую зиму было много случаев со взрывами. Поставьте деревянную доску под низ, дерево хорошо рассеивает тепло, и можно хоть борщ варить, — пишут в сети

