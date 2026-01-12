До 15 часов без света. Какие графики действуют во всех регионах Украины 12 января

Из-за энергетического террора России украинцы вынуждены жить в условиях постоянных отключений света. Поэтому в понедельник, 12 января, в течение всего дня в стране будут отключения электричества для бытовых потребителей, сообщает "Укрэнерго".

Как узнать свою очередь отключения в каждой области Украины, читайте в статье на "Телеграфе" по этой ссылке.

Киев

В части Печерского, Голосеевского районов и на Левом берегу столицы продолжаются экстренные отключения. Графики там не действуют.

График отключения света в Киеве 12.01.2026

Волынская область

График отключения света в Луцке и Волынской области 12.01.2026

Днепропетровская область

График отключения света в Днепропетровской области 12.01.2026

Житомирская область

График отключения света в Житомирской области 12.01.2026

Закарпатская область

График отключения света в Закарпатской области 12.01.2026

Запорожская область

График отключения света в Запорожской области 12.01.2026

Ивано-Франковская область

График отключения света в Ивано-Франковской области 12.01.2026

Киевская область

График отключения света в Киевской области 12.01.2026

Кировоградская область

График отключения света в Кропивницком и Кировоградской области 12.01.2026

Львовская область

График отключения света во Львовской области 12.01.2026

Николаевская область

График отключения света в Николаевской области 12.01.2026

Одесская область

В Одессе продолжают действовать экстренные отключения после атаки России 13 декабря, энергетики делают все возможное для стабилизации ситуации. Погодные условия ухудшают ситуацию. Графики до сих пор не действуют.

Полтавская область

График отключения света в Полтавской области 12.01.2026

Ровенская область

График отключения света в Ровенской области 12.01.2026

Сумская область

График отключения света в Сумской области 12.01.2026

Тернопольская область

График отключения света в Тернопольской области 12.01.2026

Харьковская область

График отключения света в Харьковской области 12.01.2026

Хмельницкая область

График отключения света в Хмельницкой области 12.01.2026

Черкасская область

График отключения света в Черкасской области 12.01.2026

Черновицкая область

График отключения света Черновцы и область 12.01.2026

Черниговская область

График отключения света в Чернигове и области 12.01.2026

