До 15 години без світла. Які графіки діють у всіх регіонах України 12 січня
Через енергетичний терор Росії українці змушені жити в умовах постійних відключень світла. Тож у понеділок, 12 січня, протягом усього дня в країні будуть відключення електрики для побутових споживачів, повідомляє "Укренерго".
Як дізнатися свою чергу відключення у кожній області України, читайте у статті на "Телеграфі" за цим посиланням.
Київ
У частині Печерського, Голосіївського районів та на Лівому березі столиці продовжуються екстрені відключення. Графіки там не діють.
Волинська область
Дніпропетровська область
Житомирська область
Закарпатська область
Запорізька область
Івано-Франківська область
Київська область
Кіровоградська область
Львівська область
Миколаївська область
Одеська область
В Одесі продовжують діяти екстрені відключення після атаки Росії 13 грудня, енергетики роблять усе можливе для стабілізації ситуації. Погодні умови погіршують ситуацію. Графіки досі не діють.
Полтавська область
Рівненська область
Сумська область
Тернопільська область
Харківська область
Хмельницька область
Черкаська область
Чернівецька область
Чернігівська область
Як повідомляв "Телеграф", раніше через морози школи в низці областей перейшли на дистанційне навчання.