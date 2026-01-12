До 15 години без світла. Які графіки діють у всіх регіонах України 12 січня

Через енергетичний терор Росії українці змушені жити в умовах постійних відключень світла. Тож у понеділок, 12 січня, протягом усього дня в країні будуть відключення електрики для побутових споживачів, повідомляє "Укренерго".

Київ

У частині Печерського, Голосіївського районів та на Лівому березі столиці продовжуються екстрені відключення. Графіки там не діють.

Графік відключення світла у Києві 12.01.2026

Волинська область

Графік відключення світла у Луцьку та Волинській області 12.01.2026

Дніпропетровська область

Графік відключення світла у Дніпропетровській області 12.01.2026

Житомирська область

Графік відключення світла у Житомирській області 12.01.2026

Закарпатська область

Графік відключення світла у Закарпатській області 12.01.2026

Запорізька область

Графік відключення світла у Запорізькій області 12.01.2026

Івано-Франківська область

Графік вимкнення світла в Івано-Франківській області 12.01.2026

Київська область

Графік відключення світла у Київській області 12.01.2026

Кіровоградська область

Графік відключення світла у Кропивницькому та Кіровоградській області 12.01.2026

Львівська область

Графік відключення світла у Львівській області 12.01.2026

Миколаївська область

Графік відключення світла у Миколаївській області 12.01.2026

Одеська область

В Одесі продовжують діяти екстрені відключення після атаки Росії 13 грудня, енергетики роблять усе можливе для стабілізації ситуації. Погодні умови погіршують ситуацію. Графіки досі не діють.

Полтавська область

Графік відключення світла у Полтавській області 12.01.2026

Рівненська область

Графік відключення світла у Рівненській області 12.01.2026

Сумська область

Графік відключення світла у Сумській області 12.01.2026

Тернопільська область

Графік відключення світла у Тернопільській області 12.01.2026

Харківська область

Графік відключення світла у Харківській області 12.01.2026

Хмельницька область

Графік відключення світла у Хмельницькій області 12.01.2026

Черкаська область

Графік відключення світла у Черкаській області 12.01.2026

Чернівецька область

Графік відключення світла Чернівці та область 12.01.2026

Чернігівська область

Графік відключення світла у Чернігові та області 12.01.2026

