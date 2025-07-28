Одобряла гаремы и думала о самоубийстве: как выглядит жена турецкого президента Эрдогана и что о ней известно

Первая леди Турции подарила мужу 4 детей

Реджеп Эрдоган — президент Турции, которая открыта для очередных переговоров между лидерами воюющих стран в качестве "третьей стороны", находится в браке почти полвека — 47 лет назад он взял в жены Эмине Гюльбаран.

Первая леди родилась 21 февраля 1955 года (сейчас ей 70 лет) в стамбульском районе Ускюдар, в семье с арабскими корнями. Она была пятым и самым младшим в семье ребенком, училась в вечерней школе искусств "Акшам" имени Мидхат-паши, но так и не закончила ее.

В молодости Эмине была активной участницей "Ассоциации женщин-идеалисток", где и встретила своего будущего мужа. Ей тогда было 22 года. В 1978 году они поженились и вместе воспитали четверых детей: двух сыновей — Ахмета Бурака (46 лет) и Билала (44 года), а также двух дочерей — Эсру (41 год) и Сюмейе (39 лет).

Эмине и Реджеп Эрдоган в молодости

Семья Реджепа Эрдогана. Фото: соцсети

Как первая леди Турции, жена Эрдогана активно поддерживает благотворительные и социальные инициативы, и уделяет особое внимание правам женщин и образованию детей. Однако в 2016 году Эмине положительно отозвалась о женских гаремах — как о примере для молодых женщин. Она заявила, что во время Османской империи они были своеобразными образовательными учреждениями, где молодые девушки проходили важный жизненный опыт, апеллируя тем, что они получали там достойное образование и хорошо кушали. В соцсетях турки резко осудили подобные высказывания жены Эрдогана.

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Мысли о самоубийстве

Сразу после знакомства с Эмине ее свекровь обеспокоилась тем, что будущая невестка прятала волосы платком, но не была полностью покрыта как это принято по мусульманским традициям. По воспоминаниям женщины, платок она надела в 15 лет только по настоянию братьев, и настолько его ненавидела, что даже думала покончить с жизнью.

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Богато жить не запретишь

В 2019 году первая леди Турции оказалась в центре скандала из-за сумки Hermès Birkin за $50 тысяч — эквивалент 144 минимальных зарплат в стране. После освещения этой темы журналистом Эндером Имреком его обвинили в том, что он не упомянул супругу президента в позитивном ключе, а доступ к ряду турецких сайтов, опубликовавших фото с сумкой, был заблокирован. Ситуация вызвала споры о свободе слова в Турции. А в 2005 году Эрдоган вернула ожерелье за $30 тысяч, подаренное ей в Москве российским бизнесменом. Это случилось после поднявшегося общественного резонанса.

Эмине с Папой Римским Львом. Фото: Getty Images

Не понравилась музыка?

В этом июле антимонопольный совет Турции начал расследование в отношении Spotify из-за плейлистов, которые якобы оскорбляют Эмине Эрдоган. Речь идет о плейлистах с названиями вроде "Горячая девушка Эмине Эрдоган", "Песни, которые слушала Эмине Эрдоган, когда сломался ее золотой кран" и "Треки для уборки дворца", которые иронично обыгрывают образ первой леди Турции. Заместитель культуры и туризма страны отметил, что они носят "коварный и провокационный" характер и обижает чуть ли ни все турецкое общество.

Напомним, что в субботу, 26 июля, отмечал свой день рождения главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Мы писали, как выглядел в молодости военачальник и его дом в России.