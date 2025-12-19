Украинца поймали охотники за головами в ЕС — его преступление достойно блокбастера

Осужденный за похищение человека мужчина даже не понял, как был схвачен польскими правоохранителями

Польские "охотники за головами" из Департамента поиска и идентификации полиции арестовали 32-летнего гражданина Украины в Катовице. Он скрывался от правосудия за похищение, ограбление и шантаж молодой женщины.

Украинец профессионально прятался и во время ареста не оказывал сопротивления. Об этом сообщает официальный сайт польской полиции.

Отмечается, что 32-летний гражданин Украины был приговорен к 4,5 годам лишения свободы за сговор, похищение и удержание женщины в заложниках в 2019 году. Используя агрессивную собаку, он заставил жертву сесть в свой автомобиль на заправке в городе Пщина, а его сообщники угнали автомобиль женщины.

Задержан украинский с полицейскими. Фото Рolicja.pl

"Мужчины применяли физическую силу к жертве. Целью похитителей было заставить женщину передать право собственности на ее предприятия и другое ценное имущество", — говорится в сообщении.

Правоохранители уточнили, что женщина воспользовалась моментом невнимательности своих похитителей и ей удалось скрыться во время транспортировки. Подозреваемыми по делу были четверо мужчин и 23-летняя женщина.

"Всем пяти были предъявлены обвинения в похищении и содержании женщины в заложниках. Четверым мужчинам также было объявлено обвинение в вооруженном ограблении", — отметили в полиции.

Уточняется, что одним из обвиняемых был 32-летний гражданин Украины, бежавший от правосудия. В декабре 2024 года на мужчину был выдан ордер на арест.

Польские полицейские Фото иллюстративное

"Мужчина принял все меры предосторожности, но опыт силезских охотников за головами позволили им определить место его укрытия. В начале декабря мужчина был арестован в Нижнесилезском воеводстве. Во время ареста он не сопротивлялся и был явно удивлен тем, что полиция установила его местонахождение. Теперь он будет отбывать наказание в тюрьме", — добавили польские правоохранители.

Польские полицейские. Фото Polske radio

