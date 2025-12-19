Украинца поймали охотники за головами в ЕС — его преступление достойно блокбастера
Осужденный за похищение человека мужчина даже не понял, как был схвачен польскими правоохранителями
Польские "охотники за головами" из Департамента поиска и идентификации полиции арестовали 32-летнего гражданина Украины в Катовице. Он скрывался от правосудия за похищение, ограбление и шантаж молодой женщины.
Украинец профессионально прятался и во время ареста не оказывал сопротивления. Об этом сообщает официальный сайт польской полиции.
Отмечается, что 32-летний гражданин Украины был приговорен к 4,5 годам лишения свободы за сговор, похищение и удержание женщины в заложниках в 2019 году. Используя агрессивную собаку, он заставил жертву сесть в свой автомобиль на заправке в городе Пщина, а его сообщники угнали автомобиль женщины.
"Мужчины применяли физическую силу к жертве. Целью похитителей было заставить женщину передать право собственности на ее предприятия и другое ценное имущество", — говорится в сообщении.
Правоохранители уточнили, что женщина воспользовалась моментом невнимательности своих похитителей и ей удалось скрыться во время транспортировки. Подозреваемыми по делу были четверо мужчин и 23-летняя женщина.
"Всем пяти были предъявлены обвинения в похищении и содержании женщины в заложниках. Четверым мужчинам также было объявлено обвинение в вооруженном ограблении", — отметили в полиции.
Уточняется, что одним из обвиняемых был 32-летний гражданин Украины, бежавший от правосудия. В декабре 2024 года на мужчину был выдан ордер на арест.
"Мужчина принял все меры предосторожности, но опыт силезских охотников за головами позволили им определить место его укрытия. В начале декабря мужчина был арестован в Нижнесилезском воеводстве. Во время ареста он не сопротивлялся и был явно удивлен тем, что полиция установила его местонахождение. Теперь он будет отбывать наказание в тюрьме", — добавили польские правоохранители.
