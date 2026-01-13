Путин готовится не к миру: Портников предупредил о новых планах Кремля

Провал планов РФ стал следствием действий украинских Сил обороны и сорвал очередной сценарий аннексии

Президент РФ Владимир Путин не планирует ни завершать боевые действия, ни договариваться с главой США Дональдом Трампом о прекращении огня в 2026 году. Как считает украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников, он готовится к новой попытке аннексии украинских территорий.

Что нужно знать:

Кремль готовится к новой попытке аннексии украинских территорий через фейковые референдумы

Купянск должен стать центром восстановленной оккупационной администрации

По логике Кремля расширение территорий является способом оправдать тоталитарную модель, экономические потери и падение уровня жизни в РФ.

Именно Купянск, в котором на днях установили украинский флаг на здании горсовета, должен был стать городом, где Россия планировала восстановить оккупационную администрацию. Более того, там должны были провести очередной фейковый референдум о создании "Харьковского государства" и вхождении в состав России, рассказал Портников в видео на своем YouTube-канале.

Это и есть логика путинской войны на истощение. Не только его варварские удары по мирным городам Украины, не только желание заморозить украинцев и лишить их энергетической инфраструктуры. Не только требования о передаче под контроль россиян тех территорий, которые не контролируются Москвой, но и проведение новых референдумов и аннексия новых регионов и, конечно же, новые субъекты федерации в Российской Конституции. Виталий Портников, журналист

Журналист подчеркивает, что для имперской модели России расширение границ способ оправдать тоталитаризм, экономические потери и ухудшение уровня жизни населения.

Российское общество еще со времен Московского царства, Российской империи и в СССР приучали к мысли, что рост территорий важнее уровня жизни людей, отмечает Портников: "С остальным Путин перешел к тому, для чего всегда существовало российское государство. Не для того, чтобы люди хорошо жили, а для того, чтобы они имели какие-то перспективы, соседей, поселяться на их места и превращать всю эту территорию в грязь". И именно подвиг украинских сил обороны не дал этому сценарию реализоваться в Купянске.

"Хартия" установила контроль над зданием городского совета Купянская/ Корпус НГУ "Хартия"

Ранее "Телеграф" рассказывал, что операция в Купянске в конце 2025 года нанесла удар по репутации российских войск и продемонстрировала масштаб дезинформации, на которой держится как внутренняя, так и внешняя пропаганда РФ. Отметим, о захвате Купянска заявил Владимир Путин на отчетной пресс-конференции года.