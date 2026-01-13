Путін готується не до миру: Портников попередив про нові плани Кремля

Провал планів РФ став наслідком дій українських Сил оборони та зірвав черговий сценарій анексії

Президент РФ Володимир Путін не планує ані завершувати бойові дії, ані домовлятися з очільником США Дональдом Трампом про припинення вогню у 2026 році. Натомість, як вважає український журналіст та політичний оглядач Віталій Портников, він готується до нової спроби анексії українських територій.

Що потрібно знати:

Кремль готується до нової спроби анексії українських територій через фейкові референдуми

Куп’янськ мав стати центром відновленої окупаційної адміністрації

За логікою Кремля, розширення територій є способом виправдати тоталітарну модель, економічні втрати та падіння рівня життя в РФ

Саме Куп'янськ, в якому днями встановили український прапор на будівлі міськради, мав стати містом, де Росія планувала відновити окупаційну адміністрацію. Ба більше — там мали провести черговий фейковий референдум про створення "Харківської держави" та входження у склад Росії, розповів Портніков у відео на своєму YouTube-каналі.

Це і є логіка путінської війни на виснаження. Не тільки його варварські удари по мирних містах України, не тільки бажання заморозити українців і позбавити їх енергетичної інфраструктури. Не тільки вимоги про передання під контроль росіян тих територій, які не контролюються Москвою, але й проведення нових референдумів і анексія нових регіонів, і, звісно ж, нові суб'єкти федерації в Російській Конституції. Віталій Портников, журналіст

Журналіст підкреслює, що для імперської моделі Росії розширення кордонів є способом виправдати тоталітаризм, економічні втрати та погіршення рівня життя населення.

Російське суспільство ще з часів Московського царства, Російської імперії та в СРСР привчали до думки, що зростання територій важливіше за рівень життя людей, наголошує Портников: "З рештою Путін перейшов до того, для чого завжди існувала російська держава. Не для того, щоб люди добре жили, не для того, щоб вони мали якісь перспективи, а для того, щоб завойовувати нові території, виганяти звідси сусідів, оселятися на їхні місця і перетворювати всю цю територію на багно". І саме подвиг українських сил оборони не дав цьому сценарію наразі реалізуватись в Куп'янську.

"Хартія" встановила контроль над будівлею міської ради Куп’янська/ Корпус НГУ "Хартія"

Раніше "Телеграф" розповідав, що операція в Куп’янську наприкінці 2025 року завдала удару по репутації російських військ і продемонструвала масштаб дезінформації, на якій тримається як внутрішня, так і зовнішня пропаганда РФ. Зазначимо, про захоплення Куп'янська заявив Володимир Путін на звітній пресконференції року.