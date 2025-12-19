Путин "взял" Северск и Купянск во время прямой линии: какова реальная ситуация на фронте (карты)

Путин заявил о продвижении армии РФ в Донецкой, Запорожской и Харьковской областях

Российский президент Владимир Путин 19 декабря сделал ряд нереалистических заявлений по поводу продвижения российских войск в трех областях. В частности, он заявил, что армия РФ будет двигаться на Славянск. Якобы этот путь открывается из захваченного Северска и Лимана, который он называет "Красным" и считает, что его захватят в ближайшее время.

Отметим, что данные с фронта и, в частности, карты DeepState наталкивают на мысль, что понимание ситуации на фронте у российского лидера нерелевантно.

В частности, в отношении Северского — в городе ведутся активные бои. Относительно Лимана ситуация еще более очевидна — российские войска даже не приблизились к нему вплотную, так что о захвате или в мечтах Путина "освобождения" речи нет.

Ситуация в Северске

Ситуация в Лимане

Отдельно российский президент затронул Константиновку и Покровск (в российской версии — Красноармейск). По его мнению, более половины Константиновки захвачены российскими войсками. Что касается Покровска, он заявил, что Силы обороны пытаются его отразить. Отметим, серая зона (территория, где идут бои) едва достигла Константиновки. В Покровске продолжаются серьезные бои, часть города действительно оккупирована, но украинские защитники удержат позиции.

Карта боевых действий на подступах к Константиновке

Карта боевых действий в Покровске

Харьковскую область не обошел Путин в своей речи. Он заявил, что Купянск находится под контролем российских военных. Интересно, что, очевидно, ему не сообщили, что ситуация противоположная, ведь в городе действительно напряженная ситуация и несмотря на это туда недавно даже приезжал украинский президент Владимир Зеленский.

В Купянске оккупации нет

Что касается ситуаций на Запорожском направлении, она действительно сложна. Враг продвигается, но заявлять об российском "освобождении", то есть оккупации сел один за другим преждевременно.

Гуляйполе – в эпицентре боев

