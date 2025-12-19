Путин "взял" Северск и Купянск во время прямой линии: какова реальная ситуация на фронте (карты)
Путин заявил о продвижении армии РФ в Донецкой, Запорожской и Харьковской областях
Российский президент Владимир Путин 19 декабря сделал ряд нереалистических заявлений по поводу продвижения российских войск в трех областях. В частности, он заявил, что армия РФ будет двигаться на Славянск. Якобы этот путь открывается из захваченного Северска и Лимана, который он называет "Красным" и считает, что его захватят в ближайшее время.
Отметим, что данные с фронта и, в частности, карты DeepState наталкивают на мысль, что понимание ситуации на фронте у российского лидера нерелевантно.
В частности, в отношении Северского — в городе ведутся активные бои. Относительно Лимана ситуация еще более очевидна — российские войска даже не приблизились к нему вплотную, так что о захвате или в мечтах Путина "освобождения" речи нет.
Отдельно российский президент затронул Константиновку и Покровск (в российской версии — Красноармейск). По его мнению, более половины Константиновки захвачены российскими войсками. Что касается Покровска, он заявил, что Силы обороны пытаются его отразить. Отметим, серая зона (территория, где идут бои) едва достигла Константиновки. В Покровске продолжаются серьезные бои, часть города действительно оккупирована, но украинские защитники удержат позиции.
Харьковскую область не обошел Путин в своей речи. Он заявил, что Купянск находится под контролем российских военных. Интересно, что, очевидно, ему не сообщили, что ситуация противоположная, ведь в городе действительно напряженная ситуация и несмотря на это туда недавно даже приезжал украинский президент Владимир Зеленский.
Что касается ситуаций на Запорожском направлении, она действительно сложна. Враг продвигается, но заявлять об российском "освобождении", то есть оккупации сел один за другим преждевременно.
